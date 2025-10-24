בגלל פרסומת: טראמפ פוצץ את שיחות הסחר עם קנדה

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע הלילה (בין חמישי לשישי) כי שיחות הסחר עם קנדה הסתיימו בעקבות מה שהוא כינה "פרסומת הונאה" שהופצה במדינה - ובה הקלטה מנאום של הנשיא לשעבר רונלד רייגן שבה הוא מדבר בצורה שלילית על מכסים. צפו בפרסומת שהופצה בקנדה ועוררה את כעסו של הנשיא טראמפ:

"קרן רונלד רייגן הודיעה זה עתה שקנדה השתמשה באופן הונאתי בפרסומת מזויפת, שבה נראה רונלד רייגן מדבר באופן שלילי על מכסים. הפרסומת עלתה 75 מיליון דולר. הם עשו זאת רק כדי להתערב בהחלטת בית המשפט העליון של ארצות הברית ובבתי משפט אחרים", כתב טראמפ בפוסט שפרסם ברשת החברתית Social trurh.

"מכסים חשובים מאוד לביטחון הלאומי ולכלכלה של ארצות הברית. בעקבות התנהגותם המחפירה, כל המשאים ומתנים המסחריים עם קנדה מבוטלים בזאת. תודה על תשומת לבכם!", חתם הנשיא.

בתוך כך, הפוסט מגיע לאחר שראש ממשלת קנדה, מארק קרני, אמר כי הוא שואף להכפיל את הייצוא של ארצו למדינות מחוץ לארצות הברית - בגלל האיום שמציבים המכסים של הנשיא טראמפ.