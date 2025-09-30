שיתוף פעולה נדיר: מהגרים איראנים גורשו בטיסה מארצות הברית

שיתוף פעולה נדיר בין המדינות: סוכנות הידיעות רויטרס דיווחה הבוקר (שלישי) על גירושם של מהגרים איראנים, גברים ונשים - חלקם זוגות, מארצות הברית. על פי הדיווח, שמסתמך על גורמים איראנים, חלק מהמגורשים התנדבו לעזוב את המדינה לאחר ששהו במשך מספר חודשים במתקן מעצר מרכזי.

כאמור, במהלך בשנים האחרונות חלה עלייה במספר המהגרים האיראנים המגיעים לגבול הדרומי של ארצות הברית וחוצים אותו באופן בלתי חוקי. חלק מהמהגרים הללו טענו כי הם חוששים מרדיפה במולדתם בשל אמונותיהם הפוליטיות והדתיות.

לאור הפרטים הללו, ציינו ברויטרס כי במרבית המקרים - הבקשות שהגישו האנשים לקבלת מקלט - נדחו, או שהם כלל לא הופיעו בפני שופט לדיון בבקשות הללו.

גורמים איראנים ציינו כי מדובר ברגע נדיר של שיתוף פעולה בין הממשלים, שיצא לפועל לאחר דיונים ממושכים על הסוגייה.