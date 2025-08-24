"השבת הסדר": המשמר הלאומי יישלחו לערים נוספות בארה"ב

מומלצים -

הפנטגון מכין בשבועות האחרונים תכנית לפריסת אלפי אנשי משמר לאומי בעיר שיקגו כבר בספטמבר, כך דיווח הלילה (שבת) הוושינגטון פוסט. לפי גורמים המעורים בנושא, המהלך מגיע בהמשך לקו שמוביל הנשיא דונלד טראמפ - שימוש בכוחות צבאיים בתוך גבולות ארה"ב כדי להיאבק בפשיעה, בהומלסים ובמהגרים לא חוקיים.

הדיווח מזכיר כי אם תאושר, התכנית תהווה הרחבה של מדיניות שכבר נוסתה בלוס אנג'לס ובוושינגטון הבירה, שם נפרסו אלפי אנשי משמר לאומי ואף חיילי נחתים - חרף התנגדותם של מנהיגים מקומיים. טראמפ עצמו אמר כי "שיקגו היא היעד הבא", וקרא לראש העיר ברנדון ג'ונסון "בלתי כשיר באופן מוחלט".

בכירי אילינוי ושיקגו תקפו את המהלך. מושל אילינוי ג'יי.בי. פריצקר אמר כי "טראמפ מנסה לייצר כאוס כדי להצדיק שימוש לרעה בכוחו", ואילו ראש העיר ג'ונסון הזהיר: "הצבת כוחות צבא בעיר היא לא חוקית, לא נחוצה ולא אחראית".

לפי הדיווח, הפנטגון נמנע מלהגיב לפרטים, אך ציין כי הוא "ארגון תכנוני שתפקידו להכין אפשרויות להגנת נכסים פדרליים". במקביל, הבית הלבן הפנה לשורת התבטאויות של טראמפ מהימים האחרונים, שבהן הדגיש את נחישותו להרחיב את המודל לערים נוספות.