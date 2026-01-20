"עיר צפה": הכלי העוצמתי בארסנל הנשק של צבא ארצות הברית

נושאת המטוסים "אברהם לינקולן" נחשבת לאחד הכלים העוצמתיים ביותר בצבא האמריקני. באורך של 300 מטרים, עם עשרות כלי טיס ואלפי אנשי צוות שמתפעלים את האונייה הענקית ומוכנים להפעלה בכל רגע, מדובר ב"עיר צפה" לכל דבר. אחרי ששהתה בגזרת הים הסיני, הנשיא דונלד טראמפ הורה להסיט אותה למזרח התיכון, למקרה שיחליט לתקוף באיראן.

מדובר בנכס אסטרטגי רב עוצמה של חיל הים האמריקני, עם כוח אווירי וטילאי חסר תקדים. מלבד נושאת המטוסים, כוח המשימה הימי של הלינקולן כולל עוד משחתות וספינות טילים וחילוץ. הספינה נושאת עליה 90 כלי טיס, רובם מטוסי תקיפה מסוף F-18, וגם טייסת של חמקני F-35.

הצוות שמתפעל את הספינה כולל אלפי מלחים ואנשי צוות אוויר, שנהנים מאלפי חדרי שינה, חדרי אוכל, בתי חולים, מכוני כושר ואפילו מספרה. הלינקולן, שנכנסה לשימוש לראשונה בשנות ה-80 של המאה הקודמת, עברה אינספור טבילות אש בחזיתות שונות, והיא גם נושאת המטוסים הראשונה בהיסטוריה שפיקדה עליה אישה.