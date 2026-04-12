רצח מזעזע בארה"ב: אב ל-11 נורה למוות כשגונן בגופו על תינוקו בן ה-8 חודשים

טרגדיה קשה בקרוליינה הצפונית: דבונל ברימייג', אב ל-11 ילדים בן 36, נורה למוות בתחילת החודש, בזמן שהחזיק את בנו בן ה-8 חודשים בזרועותיו.

לפי דיווח של המשטרה המקומית, האירוע התרחש בשעות הבוקר המוקדמות בעיירה פלימות', כאשר ברימייג' ישב ברכב חונה בכניסה לביתו יחד עם אדם נוסף ותינוקו הקטן.

כוחות המשטרה שהוזעקו לזירה מצאו את ברימייג' כשהוא סובל ממספר פצעי ירי ואינו מגיב. מפקד המשטרה המקומי אישר לכלי התקשורת כי התינוק נמצא בזרועות אביו; על פי העדויות ודפי גיוס ההמונים שנפתחו עבור המשפחה, ברימייג' השתמש בגופו כחיץ מול הקליעים כדי להציל את בנו.

התינוק פונה לבית החולים עם פציעות קלות שאינן מסכנות חיים ושוחרר לביתו זמן קצר לאחר מכן, בעוד מותו של האב נקבע בזירה. יחד עם ברימייג' נפצע מהירי גבר נוסף בן 38, אביון לינקוואד ווב, שפונה במצב קשה לקבלת טיפול רפואי בבית החולים גרינוויל.

נכון לרגע זה, המשטרה טרם עצרה חשודים במעשה והחקירה נמצאת בעיצומה, כשטרם ברור המניע לירי הממוקד לעבר הרכב שחנה בחניה הפרטית של הקורבן.

בני משפחתו של ברימייג' תיארו אותו כאדם שחי עבור משפחתו. "ברגעיו האחרונים הוא הפגין אומץ לב והקרבה עילאית", נכתב בעמוד ה-GoFundMe שהוקם לסיוע במימון סידורי הקבורה ולתמיכה ב-11 ילדיו שנותרו יתומים. "העובדה שגונן על התינוק בגופו מדברת בעד עצמה ומעידה על סוג הגבר שהוא היה – חסר אנוכיות, מגן ומלא באהבה".