"העביר מידע מסווג": הנקמה של ממשל טראמפ במקורב לשעבר

סערה בארצות הברית: ג'ון בולטון, שכיהן כיועץ לביטחון לאומי בממשלו ראשון של הנשיא דונלד טראמפ - והפך בהמשך ליריבו פוליטי, הואשם אמש (חמישי) על ידי חבר מושבעים פדרלי גדול במרילנד, בשמונה סעיפים של העברת מידע ביטחוני לאומי ו-10 סעיפים של שמירת מידע ביטחוני לאומי , כך עולה מדיווח שפורסם ברשת CNN.

בולטון הוא האויב הפוליטי הבכיר השלישי של טראמפ שהוגש נגדו כתב אישום בפחות מחודש. למעשה, לפי טענת התובעים, בולטון ניהל - ושיתף עם בני משפחתו - יומנים דיגיטליים של פעילותו שכללו חומרים מסווגים שונים מתקופת כהונתו כיועץ הביטחון הלאומי. על פי כתב האישום, בולטון שיתף "יותר מאלף עמודים" של "רישומים דמויי יומן" "שהכילו מידע מסווג עד לרמת סודיות עליונה".

האישומים שנחשפו אתמול הם תוצאה של חקירה פלילית שהחלה לפני מספר שנים לאחר פריצה איראנית לדואר האלקטרוני שלו.

בתגובה על כתב האישום אמר בולטון: "אני מצפה להילחם כדי להגן על התנהגותי החוקית. הפכתי למטרה האחרונה ב'מירוץ החימוש של משרד המשפטים'".

מעורך הדין שלו נמסר כי "ההאשמות נובעות מיומנים אישיים לא מסווגים שהוא שיתף עם משפחתו הקרובה וכי הוא לא שיתף או אחסן מידע כלשהו שלא כדין".

i24NEWS

כזכור, בחודש אוגוסט האחרון סוכני ה־FBI פשטו על ביתו של בולטון, בפרבר בת'סדה הסמוך לוושינגטון. לפי ה"ניו יורק פוסט", החקירה עסקה במסמכים מסווגים - סוגיה המלווה את בולטון מאז פרסום ספרו "The Room Where It Happened" ב־2020, שלטענת ממשל טראמפ כלל מידע ביטחוני רגיש.

לדברי גורמים אמריקניים, הפשיטה בוצעה בהוראת מנהל ה־FBI החדש, קאש פאטל - מי ששימש בעבר כפקיד בכיר בממשל טראמפ. זמן קצר לאחר תחילת החיפוש, פרסם פאטל ציוץ מסתורי ברשת X: "NO ONE is above the law… סוכני ה־FBI במשימה".

במקביל לפעולת ה־FBI, פורסם פוסט בחשבון ה־X של בולטון שבו ביקר בחריפות את מדיניות טראמפ כלפי מלחמת רוסיה־אוקראינה, כאשר לא היה ברור אם מדובר בציוץ מתוזמן מראש או בתגובה יזומה.

החקירה בעניינו של בולטון נפתחה כבר בשנת 2020 כאמור, אך ממשל ביידן עצר אותה "מסיבות פוליטיות", לפי מקור אמריקני רשמי, עד שחודשה במלוא העוצמה לאחרונה.

בין טראמפ לבולטון שוררת עוינות מתמשכת מאז ספטמבר 2019, אז פוטר מתפקיד היועץ לביטחון לאומי בעקבות חילוקי דעות חריפים כאמור. עם כניסתו של טראמפ לבית הלבן הוא אף ביטל את הסיווג הביטחוני של בולטון. מאז, בולטון מרבה למתוח ביקורת פומבית על מדיניות החוץ של טראמפ ולהציגו כמי שפועל משיקולים אישיים.