מסמכי אפשטיין: אמו של זוהראן ממדאני מוזכרת בתכתובות

שם חדש ומפתיע מופיע במסמכי אפשטיין - מירה נאיר, במאית קולנוע מוערכת אמריקנית ממוצא הודי, שזכתה בפסטיבל קאן והייתה מועמדת לאוסקר. פרט מעניין נוסף על נאיר הוא שהיא במקרה גם אימו של ראש עיריית ניו יורק האנטי-ישראלי, זוהרן ממדאני.

שמה של נאיר מופיע באימייל שנשלח ב-21 באוקטובר 2009 על ידי אשת יחסי הציבור פגי סיגל לכתובת המייל של אפשטיין. בתוכן ההודעה מתארת סיגל מסיבה נוצצת שנערכה בביתה של שותפתו של אפשטיין, גיליין מקסוול, לרגל השקת סרט קולנוע. "בדיוק עזבתי את הבית של גיליין... אחרי מסיבה לסרט. ביל קלינטון וג'ף בזוס היו שם... ז'אן פיגוצי, הבמאית מירה נאיר וכו'", נכתב באימייל.

לפי הדיווחים, מדובר במסיבת אפטר-פרטי לרגל צאת סרטה של נאיר "אמיליה", בו כיכבו הילארי סוונק וריצ'רד גיר. הכללת שמה של נאיר במסמכים אינה מהווה אינדיקציה ישירה למעורבות בפעילות לא חוקית או לידיעה על מעשיהם של אפשטיין ומקסוול, אלא מעידה על נוכחותה באירוע חברתי רב-משתתפים בו נכחו דמויות בולטות רבות מהפוליטיקה והעסקים.

החשיפה מגיעה בתזמון רגיש עבור בנה של נאיר, זוהראן ממדאני, שנבחר רק בנובמבר האחרון לראשות עיריית ניו יורק. ממדאני הופיע לצד אימו על הבמה במהלך חגיגות הניצחון שלו בברוקלין, ועד כה לא נמסרה תגובה רשמית מלשכתו בנושא.

מוקדם יותר היום דווח כי גם שמו של הלורד פיטר מנדלסון, חבר הפרלמנט הבריטי, נכלל במסמכי אפשטיין. בעקבות הדיווח, הלורד מנדלסון הודיע על פרישתו ממפלגת הלייבור בה היה חבר, משום שלא רצה "לגרום למבוכה נוספת למפלגה", לדבריו.

שחרור המסמכים הנוכחי הוא חלק ממהלך רחב של משרד המשפטים האמריקני לחשיפת חומרים מחקירת אפשטיין, שמת בכלא ב-2019 בעודו ממתין למשפטו.