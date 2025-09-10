מומלצים -

התגובה המדודה לתקיפה הישראלית נגד בכירי חמאס בקטאר תוכננה בקפידה, כדי להרחיק את נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מהחלטתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו וגם להימנע מקרע גלוי עם ישראל, כך דווח הבוקר (רביעי) ברשת CNN.

מספר מפקידיו של טראמפ זועמים על התקיפה, כשלפי הדיווח הם מתוסכלים במיוחד כיוון שלא הייתה להם אפשרות להביע את דעתם או להזהיר את הקטארים.

בנוסף, טראמפ עודכן בתקיפה רק זמן קצר לפני תחילתה - ולא על ידי ישראל עצמה, אלא על ידי יו"ר המטה המשותף, הגנרל דן קיין, שהורה לשליח המיוחד של הבית הלבן סטיב וויטקוף לעדכן אותם מיידית.

לוויטקוף מערכת יחסים ארוכת שנים עם הקטארים. עם זאת, עד שהצליח להשיג אותם זה היה מאוחר מדי, מסר גורם אמריקני ל-CNN. מה שהוסיף לזעם הוא שהשליח המיוחד נפגש ביום שני עם האחראי הישראלי למשא ומתן, השר רון דרמר, אך לא קיבל הודעה על התקיפות הקרבות במהלך השיחות.

בתוך כך, שר הביטחון ישראל כ"ץ כתב הבוקר בציוץ ברשת החברתית X: "מדיניות הביטחון של ישראל ברורה - ידה הארוכה של ישראל תפעל נגד אויביה בכל מקום. אין מקום שבו יוכלו להסתתר. כל מי שהיה שותף לטבח ה-7 באוקטובר ייתן את הדין במלואו. כל מי שמפעיל טרור נגד ישראל ייפגע. אם מרצחי ואנסי החמאס לא יקבלו את תנאי ישראל לסיום המלחמה ובראשם שחרור כל החטופים והתפרקות מנשקם - הם יושמדו ועזה תיהרס".

נזכיר כי צה"ל אישר אתמול רשמית כי חיל האוויר תקף באופן ממוקד את צמרת הנהגת חמאס בדוחא, קטאר. בהודעה נמסר כי "חברי ההנהגה שהותקפו הובילו את פעילות ארגון הטרור במשך שנים, ואחראים באופן ישיר לביצוע טבח ה-7 באוקטובר וניהול המלחמה נגד מדינת ישראל". ראש הממשלה בנימין נתניהו פרסם הודעה באנגלית בה מסר כי "ישראל יזמה, ניהלה ולוקחת על עצמה את מלוא האחריות על המבצע".