צפוי לתקוף את האו"ם על תפקודו: נשיא ארה"ב טראמפ יישא דברים בעצרת הכללית

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ יעלה הערב (שלישי) לנאום בעצרת הכללית של האו"ם בניו יורק. נאומו יחל בסביבות השעה 16:50. מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו אמר בנאום שמסר ל"קלאשרפורט", כי הנשיא "יאתגר את האו"ם למצוא את התפקיד והמטרה שלו כארגון. כי לא נראה שהוא עושה את העבודה שלו, והוא טוב בלבזבז כסף". עוד הוסיף רוביו כי "זה יהיה דרמטי". מנהיגי מדינות נוספים עלו ויעלו לשאם דברים בעצרת, כאשר לכל אחד מוקצית רבע שעה.

במקביל, בכיר בבית הלבן שיתף את "פוקס ניוז" בטקסט הצפוי של נאומו של טראמפ, בו הוא מתייחס להישגי מדינתו ולמאמציו לפתור סכסוכים. לפי המקור, הנשיא האמריקני ידגיש את "חזרת כוחה של אמריקה" בממשלו השני, תוך שהוא נושא דיבורים "בוטים" ו"קשים" על "כישלונות הגלובליזם".

גורם רשמי בבית הלבן מסר לפוקס ניוז דיגיטל כי "הנשיא טראמפ החזיר ביעילות את כוחה של אמריקה בזירה העולמית... נאומו ההיסטורי בעצרת הכללית של האו"ם ידגיש את הצלחתו להביא שלום בקנה מידה שאף נשיא אחר לא השיג, ובמקביל ידבר בבוטות על האופן שבו אידיאולוגיות גלובליות מאיימות להרוס מדינות מצליחות ברחבי העולם".

הוא צפוי גם להדגיש את המאמצים המוצלחים שלו לנהל משא ומתן על שלום ברחבי העולם - בעיקר ארמניה ואזרבייג'ן; תאילנד וקמבודיה; רואנדה ורפובליקת קונגו הדמוקרטית. עם זאת, הוא לא יזכיר בנאום את המלחמה בעזה אך כן יתייחס לתקיפה נגד מתקני הגרעין באיראן.

אחרי טראמפ ינאמו מנהיגים מטורקיה (17:30), ירדן (18:00), קטאר (18:30) ודרום אפריקה (23:00). בסבב השני, שיחל מאוחר בלילה, ינאמו מנהיגים מלבנון (23:20), צרפת (23:40) ומצרים (01:20).

בנוסף, נערך מושב מועצת הביטחון שישראל מחרימה בין השאר בגלל החג; אחרי הנאום, טראמפ צפוי להיפגש עם בכירים ערבים, כולל נשיא טורקיה רג'פ טאיפ ארדואן.

קודם לכן, נאם מזכ"ל האו"ם אנטוניו גוטרש והתייחס למלחמה בעזה: "עלינו לבחור בשלום המבוסס בחוק בינלאומי. ברחבי העולם רואים מדינות כאילו החוקים לא חלים עליהם. בסודן, אזרחים נשחטים ומושתקים. ילדים ונשים עומדים בפני סכנות איומות. אני קורא לכולם להפסיק את התמיכה שמאפשרת את שפיכת הדמים הזו. לעם הסודני מגיעה תקווה. באוקראינה, אלימות חסרת הבחנה ממשיכה להרוג אזרחים, תשתיות ועוד. בעזה, הזוועות מחרידות. הן תוצאה של מדיניות שנוגדות אנושיות בסיסית. קנה מידה המוות ההרס לא דומה לשום דבר שראיתי בכל שנותיי בתפקיד כמזכ"ל. בית המשפט הבינלאומי קיבל החלטות למניעת רצח עם בעזה. מאז הוכרז רעב, וההרג התגבר. חייבים ליישם את החלטות בית המשפט הבינלאומי. שום דבר לא יכול להצדיק את תקיפות חמאס המחרידות ולקיחת בני ערובה. וכלום לא יכול להצדיק את העונש הקולקטיבי וההרס השיטתי של עזה. אנחנו צריכים הפסקת אש מיידית... עלינו לעצור את המגמות בשטח - התרחבות ואלימות מתנחלים, ואיומי סיפוח".