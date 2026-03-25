דוברת הבית הלבן: "השיחות מול איראן לא במבוי סתום, הן נמשכות ופרודוקטיביות"

26 ימים חלפו מהמועד בו החל מבצע "שאגת הארי", והעולם כולו ממתין למוצא פיו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, בנושא סוגיית מועד הסיום שלו. דוברת הבית הלבן קרוליין לוויט אמרה הערב (רביעי) במהלך התדרוך היומי בבית הלבן כי "ארצות הברית מתקרבת להשגת יעדי הליבה במהלך המבצע".

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

"הערכנו שהשגת הייעדים תיקח ארבעה עד שישה שבועות, ואנחנו מקדימים את הלו"ז שלנו בהרבה" אמרה, "המשטר האיראני חלש, והיכולת שלהם לאיים עלינו ועל בעלות בריתנו נחלשה. שאיפת הנשק הגרעיני שלהם נחלשה לרמה גדולה אף יותר מיוני הקודם". היא התייחסה למשא ומתן שנערך עם בין ארצות הברית לאיראן וציינה: "הם רוצים לדבר וטראמפ מוכן להקשיב".

"ארצות הברית מעורבת בשיחות הפרודוקטיביות, שהובילו להשהיית תקיפת תחנות הכוח", הדגישה, "יש לאיראנים עוד הזדמנות לשתף פעולה עם הנשיא טראמפ, ולנטוש את תכניות הגרעין שלהם". לדבריה, אם טהרן לא תבין שהובסה - טראמפ יוודא כי הם יוכו קשות יותר מאי פעם.

לוויט הוסיפה: "הפעם האחרונה בה איראן העריכה לא נכון את המצב - עלתה להם בהנהגה. אם זה יקרה שוב - טראמפ 'ישחרר את הגיהנום' עליהם".

בהמשך דבריה, התייחסה לדיווחים על השיחות - והדרישות של טהרן. "איראן לא סירבה להצעה האמריקנית", הסבירה, "השיחות נמשכות ואינן במבוי סתום, והבית הלבן לא אישר את התוכנית שמופצת בתקשורת". היא הדגישה: "יש בה מן האמת, אבל חלק מהסיפורים שקראתי לא מדויקים באופן מלא".

בתוך כך, דוברת הבית לבן פירטה על פריסת החיילים במזרח התיכון, הכוחות שנמצאים בדרכם לאזור ועל הפעולות האחרונות בחזית. "הנשיא טראמפ רוצה לשמור על האפשרויות שבפניו", הדגישה, "אנחנו ממשיכים לכתוש את היכלות ההתקפיות וההגנתיות של משטר הטרור האיראני, תוך ניצחון צבאי ברור".

"למעלה מ-9,000 מטרות הותקפו עד היום, והשמדנו מעל ל-140 כלים ימיים של חיל הים האיראני - לצד השמדת תעשיות הנשק שלה. אנחנו ממשיכים להיות ממוקדים בהסרת האיום האיראני בתנועת הסחר הימי".