סופת קור היסטורית משתקת את ארה"ב: לפחות 18 הרוגים ומדפים ריקים בסופר

סופת הקור ההיסטורית שמכה בארה"ב כבר ביום השלישי שלה משתקת את חלקים נרחבים במדינה, עם השלכות קשות שמשפיעות על מיליוני אנשים. עד כה, לפחות 18 בני אדם נהרגו, כולל חמישה מקרים בעיר ניו יורק, שם הסופה יצרה תנאים קיצוניים של קור ורוחות חזקות במיוחד. כ-240 מיליון תושבים נאלצו להישאר בבתיהם, במצב חירום שהוכר ברוב המדינות, ויותר מ-23 מדינות זכאיות לסיוע פדרלי דחוף.

בניו יורק, עיר שמורגלת לחורפים קשים, התמודדו התושבים עם סופה חסרת תקדים שמציבה את העיר באתגר גדול. שלושת נמלי התעופה המרכזיים בעיר - לה-גווארדיה, קנדי וניוארק - נפתחו ונסגרו לסירוגין, מה שגרם לביטולים ודחיות של אלפי טיסות. תושבים בעיר סיפרו על חוויותיהם הקשות עם מזג האוויר, ציינו שהקור החזק והרוח הבלתי פוסקת הופכים את הסופה לאכזרית במיוחד, וששלג שעוטף את העיר מכל כיוון יוצר תחושת קור מצמיתת.

סופת החורף מהווה גם את מבחן המנהיגות הראשון של ראש עיריית ניו יורק הנכנס, זוהרן ממדאני. בעיר דווח על חמישה מקרי מוות כתוצאה מהסופה. במסיבת עיתונאים שערך, אמר ממדאני כי עדיין מוקדם לקבוע את סיבת המוות של כל אחד מהחמישה, אך ציין כי ככל הנראה אף אחד מהם לא היה חסר בית. למרות שמדובר בעיר שמורגלת בבעיות מזג אוויר קשות, נראה כי הסופה הזו מהווה אתגר גדול עבור העירייה ומערכות החירום.

במערב המדינה, ובפרט בטקסס, המצב חמור לא פחות. אזור דאלאס נצפה במזג אוויר קפוא מאוד, עם גשם קפוא וקרח שהצטבר על הכבישים והמדרכות, מה שגרם לתאונות דרכים רבות. בנוסף, טקסס התמודדה עם בעיה קשה של הפסקות חשמל, כאשר מיליוני תושבים נותרו ללא חשמל לאורך זמן ממושך. התושבים, שבחרו לצאת לכבישים בניגוד להוראות, נתקלו בתנאים מסוכנים ומספר תאונות דרכים דווח. מדפי הסופרמרקטים בצפון טקסס התמלאו במראות המזכירים את ימי תחילת מגפת הקורונה - מדפים ריקים לחלוטין ממוצרים חיוניים כמו בשר, ביצים, חלב וירקות.

המצב לא היה שונה באזורי דרום ומערב ארה"ב, כשברחבי טקסס נרשמה בהלה צרכנית, כאשר המונים פשטו על הסופרמרקטים כדי למלא את סל הקניות במזון בסיסי, תוך שמירה על תקווה למצוא פריטי מזון חיוניים. המראות של המדפים הריקים והביקושים הגבוהים לא היו שונים ממה שקרה במהלך תחילת מגפת הקורונה, עם משא ומתן נואש על סחורות חיוניות.

לאחר שהסופה תעבור, יידרשו ימים ארוכים עד שמדינת ארה"ב תחזור למסלול הרגיל שלה, כשיהיה צורך לאמוד את היקף הנזקים שנגרמו. נכון לעכשיו, מדובר במציאות קשה ודרמטית שמאתגרת את האזרחים, את המנהיגות המקומית, את מערכות החירום ואת שירותי הציבור במדינה.