פוטר מתפקידו מדען שתקף אביה של לוחמת מג"ב שנפלה בפיגוע

דוד לובין, אביה של לוחמת מג"ב סמ"ש רוז-איידה (רות אלישבע) לובין, שנרצחה בפיגוע דקירה בירושלים בנובמבר 2023 חווה התקפות אנטישמיות מצד שכניו באטלנטה בה הוא מתגורר. הוא סיפר לתקשורת המקומית כי חווה מספר מקרים בהם התוקפים הטיחו בו קללות אנטישמיות, ולעגו לבתו המנוחה.

לדבריו, ראשית המתיחות סביב הצבת שלט לזכר בתו. המיצג הוקם מול ביתו של לובין, ובסמוך לבית שכניו - עליו נתלו בשלטי תמיכה בפלסטינים. תקרית שנרשמה מוקדם יותר השבוע, והתיעוד שלה - שפורסם ברשתות החברתיות - עורר סערה בארצות הברית, הובילה לפיטורי אחד מהתוקפים.

מדובר בעימות שהתפתח בינו לבין שכניו, כאשר אנה בויזק תועדה מכנה את האב השכול בקללות אנטישמיות, וטוענת כי לבתו הגיע למות "כי היא הלכה להילחם".

בעלה של אנה מארק גיבה את דברי רעייתו, והתעקש כי מותה של רוז היה בסדר כי "היא נלחמה". בתגובה לכך, בויזק פוטר מעבודתו בפלטפורמת הבינה המלאכותית AllaiHealth - שהוא עצמו נמנה בין מייסדיה. "ההתנהגות שמוצגת בתיעוד היא בלתי נסבלת, מנוגעת לערכים שלנו ואין לה מקום בארגון שלנו - או בחברה", כתב המנכ"ל רוברט בואז'ולי .