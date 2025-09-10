הסנאטור ג'ים ריש: "אנשי חמאס שהותקפו בקטאר ראויים לפגוש את סופם"

מומלצים -

הסנאטור ג'ים ריש התראיין ליעקב כץ בוועידת MEAD בוושינגטון - והתייחס לתקיפה בקטאר אתמול (שלישי). "אותם אנשי חמאס בקטאר בהחלט ראויים לפגוש את סופם. אם היה לך חלק ב-7 באוקטובר - זהו מקום מסוכן מאוד להיות בו על פני כדור הארץ כרגע", אמר ריש.

"כרפובליקני הבכיר בוועדת המודיעין ראיתי את הסרטונים מה-7 באוקטובר, ואז נהרגו 1,200 אנשים והרבה נוספים נלקחו חטופים. הדבר נעשה ביודעין, במכוון, בזדון ובלב אכזר על ידי חמאס. ישראל לא הייתה קשורה לכך", אמר בפתח הדברים, "זה יצר תגובה צפויה לחלוטין. אותם אנשי חמאס בקטאר בהחלט ראויים לפגוש את סופם. אם אתה חבר בחמאס ומנהיג והיה לך חלק ב-7 באוקטובר - זהו מקום מסוכן מאוד להיות בו על פני כדור הארץ כרגע".

"מה שיקרה ביום שאחרי המלחמה לא יכול לכלול את חמאס בשום צורה", הוסיף, "הייתי רוצה לראות יותר מדינות ערביות מתכנסות ואומרות: זה מה שאנחנו צריכים לעשות כדי לפתור את זה באופן קבוע, לא זמני. עודדתי את בעלות הברית שלנו, את החברים הערבים שלנו, לשים איזושהי תוכנית על השולחן".

"ישראל לא תפסיק. האנשים שהתחילו את זה צריכים לסיים את זה, והם יכולים לסיים את זה מחר. כל מה שהם צריכים לעשות זה להניח את הנשק ולהיכנע. אם זה לא יסתיים כך, אז זה יסתיים כמו שמלחמת העולם השנייה נגמרה בשבילנו", אמר.

לסיום ציין כי "אנחנו נמצאים בהזדמנות של פעם בדור, עם שתי המדינות סוריה ולבנון. גם לבנון וגם סוריה מסתכלות עלינו והן רוצות שהמערב ייכנס ויעזור. זה יהיה מאוד טיפשי אם לא ניקח את ההזדמנות הזו. נשאר לנו שחקן רע אחד - איראן. כל הקבוצות האלה ממומנות, מכוונות ומקבלות השראה מאיראן. אם איראן לא הייתה על השולחן, הקבוצות האלה לא היו קיימות. המכרים הערבים שלי מאסו באיראן. הם רוצים להסתכל קדימה אל המאה ה-21. יש שינוי במזרח התיכון לטובה".