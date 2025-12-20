משרד המשפטים האמריקני החל לפרסם מסמכים בתיקי אפשטיין

משרד המשפטים האמריקני החל אמש (שישי) לפרסם אוסף עצום של מסמכים הקשורים לעבריין המין המורשע ג'פרי אפשטיין. בין היתר מופיעות תמונות של נשיא ארצות הברית לשעבר ביל קלינטון בשמלה כחולה ועקבים ותמונות נוספות של נשים כשפניהן מושחרות. אתמול היה היום האחרון לפני הדד ליין לממשל טראמפ לפרסם קבוצה גדולה בהרבה של תיקי אפשטיין.

הצעד מגיע אחרי שוועדת הדמוקרטים פרסמה עשרות אלפי תמונות מעזבונו של אפשטיין, במטרה ללחוץ על משרד המשפטים לחשוף מסמכים מהפרשה. בין היתר פרסמה הוועדה תמונות של ראש הממשלה לשעבר אהוד ברק, של הבמאי וודי אלן, של קלינטון ושל מייסד "מיקרוסופט" ביל גייטס.

התמונות שפורסמו אתמול כוללות גם צילום מסך של קטע משיחת טקסט, שבה אדם כלשהו מדבר על שליחת נערות. "אני לא יודע, תנסה לשלוח מישהו אחר. יש לי חבר/ה סקאוט, היא שלחה לי היום כמה בנות. אבל היא מבקשת 1,000 דולר לכל בחורה. אני אשלח לך עכשיו בנות. אולי מישהי תהיה טובה בשביל J?", נכתב בסדרת ההודעות.

ב-10 בדצמבר, שופט פדרלי בניו יורק נענה לבקשת משרד המשפטים לחשוף את רישומי חבר המושבעים בתיקי אפשטיין. בצו שנוסח, השופט הממונה על התיק ציטט את החוק שאושר בחודש שעבר המחייב את משרד המשפטים לשחרר את כל הרישומים הקשורים לאפשטיין. הצעד הגיע יום אחד בלבד לאחר ששופט נפרד הורה על פרסום רישומי אחד מאנשי חבר המושבעים הקשורים לגיזליין מקסוול, שהורשעה גם היא בסחר מיני בילדים ושמה נקשר בזה של אפשטיין.