ב-BBC הגיעו למסקנה: לכנות את חמאס "גוף טרור" - לא תקין

ב-BBC טענו כי היה זה "שגוי" מצד אחד מהמגישים בערוץ להתייחס לחמאס כ"גוף טרור" במהלך שידור, כך דווח היום (שישי) ב״ג׳ווויש כרוניקל״. המסקנה הגיעה לאחר שצופה בערוץ התלונן לתאגיד.

מגיש ב-"BBC News" תיאר את חמאס כ"קבוצת טרור" במהלך שידור בחודש יוני האחרון, מבלי לייחס אפיון זה לארגון או גוף חיצוני, כמו ממשלת בריטניה - שמגדירה אותו ככזה.

"מסיבות הקשורות לדיוק ראוי ואובייקטיביות, הנחיות העריכה של ה-BBC קובעות כי יש להשתמש במונח 'טרוריסט' רק עם ייחוס, כלומר כאשר מצטטים או מצטטים את השימוש בו על ידי אחרים", נמסר, "נקבע כי השימוש בביטוי עליו התלוננה מהווה הפרה של הסטנדרטים העריכתיים של ה-BBC".