כבר ביומו הראשון בתפקיד: ממדאני בצעד נגד היהודים בעיר

לא מבזבז זמן: ראש עיריית ניו יורק החדש, זוהראן ממדאני, ביטל היום (שישי) את כלל הצווים הנשיאותיים שהוציא קודמו, אריק אדמס, מאז ה-26 בספטמבר 2024. במסגרת המהלך, שבוצע כבר ביומו הראשון בתפקיד, בוטלו בין היתר כאלו שנועדו להגנה על הקהילה היהודית בעיר.

לדברי ממדאני, המהלך נועד לייצר "התחלה חדשה לממשל הנכנס". עם זאת, הוא לא סיפק הסבר לבחירה דווקא בתאריך זה כנקודת החיתוך לביטול הצווים.

ה-26 בספטמבר 2024 הוא היום שבו הואשם ראש העיר הקודם, אריק אדמס, בשוחד פדרלי ובעבירות מימון קמפיינים - עובדה שמעוררת שאלות באשר למניעי ההחלטה.

המהלך מעורר דאגה בקרב תושבים יהודים בעיר, במיוחד על רקע התבטאויות קודמות של ממדאני, בהן אמר כי יפעל לעצור את ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו אם יבקר בניו יורק.

גורמים בקהילה היהודית מזהירים מפני פגיעה בתחושת הביטחון בעיר, בעוד גורמים בעירייה טוענים כי מדובר בצעד מנהלי רחב שאינו מכוון לקבוצה מסוימת.

כזכור, אתמול ממדאני הושבע לתפקיד, לאחר שזכה בבחירות בנובמבר האחרון. הוא בן 34 מאוגנדה והוא יהיה ראש העיר ה-112 של הניו יורק. הוא הושבע בטקס פרטי לצד אשתו, הוריו, ובמאית הסרטים מירה נאיר. כמוסלמי, נשבע ספר הקוראן ומי שהשביעה אותו לתפקיד היא התובעת הכללית של מדינת ניו יורק, לטישה ג'יימס, שתיארה אותו בעבר כ"השראה פוליטית".