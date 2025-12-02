"פושע": מהומה אנטישמית בניו יורק בהרצאה של לוחם צה"ל

מהומות פרצו הלילה (שני) בניו יורק ועימותים פרצו בין מפגינים פרו פלסטינים לשוטרים, לקראת הרצאתו של לוחם דודבן סתיו כהן מחוץ למכללת ג'ון ג'יי. בתיעודים ניתן לראות קבוצת מוחים מנסים לחצות את המחסומים לתוך הקמפוס ואת השוטרים הודפים אותם בכוח.

קודם לכן, העלה לרשתות ארגון Within Our Lifetime הפרו פלסטיני פוסט נוטף אנטישמיות ושנאה כלפי כהן, בקריאה להמונים להרוס את ההרצאה. "פושע המלחמה של צבא הכיבוש סתיו כהן שירת ללא בושה במשך למעלה מ-12 שנים בצבא הפשיסטי, והשלים מאות משימות רצחניות בעזה ובגדה המערבית", נכתב בפוסט בין היתר.

"הוא שירת ביחידת דובדבן במהלך 2014", הוסיפו, "אותה חוליית מוות של המבצעים המיוחדים ששלחה פלסטינים למנהרות כדי לבדוק מלכודות, ואותה יחידה שאחראית למאות ואלפי מקרי מוות של פלסטינים, כמו שירין אבו עקלה".

"כחייל מילואים בצבא, כיום הוא שורץ קמפוסים המארחים שיחות שמציגות תעמולה ציונית ואסלאמופוביה, ומפארות את אותן טקטיקות שרוצחות את עמנו בפלסטין. לאחר שנתיים של רצח עם אכזרי בעזה ומעל 700 אלף הרוגים (קדושים), עלינו להמשיך ולמנוע מפשיסטים אלה רגע של שקט".

"הביאו את חבריכם, בני משפחותיכם וחבריכם. עטו מסכות, והגיעו בהמונים. שבשו את אלה שמבצעים את רצח העם האכזרי הזה", נכתב עוד בפוסט.