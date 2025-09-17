"נמאס לי מהשנאה שלי": כתב אישום נגד רוצח צ'רלי קירק

מומלצים -

טיילר רובינסון, החשוד ברצח החברתי האמריקני הפרו-ישראלי צ'רלי קירק, הופיע הלילה (בין שלישי לרביעי) לראשונה בשימוע מול בית המשפט ביוטה. רובינסון לא התייצב באופן פיזי בבית המשפט אלא הופיע מרחוק בוידיאו מבית הכלא, ודיבר רק פעם אחת כשהתבקש לומר את שמו.

קירק הואשם רשמית במגוון עבירות, כולל רצח בנסיבות מחמירות, כאשר התובעים הודיעו על כוונתם לדרוש עונש מוות. כמו כן רובינסון בן ה-22, הואשם גם בירי מנשק חם שגרם לחבלה גופנית חמורה, שיבוש הליכי משפט, שני סעיפי שיבוש עדים וביצוע עבירה אלימה בנוכחות ילד, כך הודיע ​​​​תובע המחוזי של יוטה. הדיון הבא בעניינו נקבע ל-29 בספטמבר, כאשר עד אז רובינסון צפוי להופיע עם עורך מטעמו.

במסמכי כתב האישום נחשף כי המשטרה מצאה מספר מטרות עם חורי כדורים בביתו. עוד עולה ממסכמי האישום כי רובינסון הפליל את עצמו באמצעות הודעת טקסט שכתב לשותפתו לדירה. לפי הרשויות, רובינסון אמר לה כי הוא תכנן את ההתנקשות כבר יותר משבוע, וכי הוא עשה זאת בגלל "שנמאס לו מהשנאה שלו". הוא גם כתב: "יש שנאה שאי אפשר לפתור במשא ומתן".

עוד עולה מחילופי הודעות טקסט עם שותפתו לחדר לאחר הירי, כי רובינסון הביע דאגה מכך שלא הצליח להחזיר את הרובה שהחביא לאחר שעזב את זירת הירי מכיוון שהמשטרה סגרה את האזור. "אני מודאג מה הזקן שלי יעשה אם לא אחזיר את הרובה של סבא", כתב לכאורה. "אולי אצטרך לנטוש אותו ולקוות שלא ימצאו טביעות אצבע", המשיך, לפי התובע המחוזי של יוטה, ג'ף גריי. "איך לעזאזל אסביר שאיבדתי אותו לזקן שלי?".