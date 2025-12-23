"פגיעה במוניטין": טראמפ מגיב לתמונות מתיקי אפשטיין

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הגן הלילה (שלישי) על הנשיא לשעבר ביל קלינטון לאחר שתמונותיו הופיעו בתיקי אפשטיין, והזהיר אנשים חפים מפשע מפני פגיעה במוניטין שלהם.

טראמפ הגן על קודמו במסיבת עיתונאים ואמר: "אני לא אוהב את התמונות של ביל קלינטון שמוצגות. אני לא אוהב את התמונות של אנשים אחרים שמוצגות, אני חושב שזה דבר נורא".

כזכור, טראמפ וקלינטון היו חברים עד לסכסוך בתחילת שנות ה-2000, וכעת טראמפ אומר שקלינטון "ילד גדול" ו"יכול להתמודד עם זה".

בנוסף, משרד המשפטים האמריקני פרסם אלפי מסמכים נוספים מתיקי אפשטיין הכוללים אזכורים נרחבים לנשיא. בין היתר ישנם הערות על הפעמים שטראמפ טס במטוסו של אפשטיין, כולל טיסה אחת שכללה רק את טראמפ, אפשטיין ואישה בת 20, על פי ההערות.

רק בשישי האחרון משרד המשפטים האמריקני החל לפרסם אוסף עצום של מסמכים הקשורים לעבריין המין המורשע ג'פרי אפשטיין. בין היתר מופיעות תמונות של נשיא ארצות הברית לשעבר ביל קלינטון בשמלה כחולה ועקבים ותמונות נוספות של נשים כשפניהן מושחרות.

הצעד מגיע אחרי שוועדת הדמוקרטים פרסמה עשרות אלפי תמונות מעזבונו של אפשטיין, במטרה ללחוץ על משרד המשפטים לחשוף מסמכים מהפרשה. בין היתר פרסמה הוועדה תמונות של ראש הממשלה לשעבר אהוד ברק, של הבמאי וודי אלן, של קלינטון ושל מייסד "מיקרוסופט" ביל גייטס.