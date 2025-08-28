ג'ייק סאליבן: "תומך במניעת מכירות נשק לישראל"

מומלצים -

היועץ לביטחון לאומי לשעבר של ארצות הברית, ג'ייק סאליבן, הודיע כי הוא תומך במניעת מכירות נשק אמריקניות לישראל, כך דווח הבוקר (חמישי) בסוכנות הידיעות "מידל איסט איי". הדבר מסמן מהפך משמעותי לאחר שבילה את 18 החודשים האחרונים בלובי מול הדמוקרטים כדי לחסום צעדים כאלה.

"למעשה אמרתי למספר חברים שחשבו להצביע על ההחלטות הללו שהמצב כפי שהוא היום, לאחר קריסת הפסקת האש במרץ, אומר שהצבעה על מניעת מכירות נשק לישראל היא עמדה אמינה לחלוטין. זו עמדה שאני אתמוך בה", אמר סאליבן בפודקאסט The Bulwark.

הוא התייחס להחלטה שהגיש הסנאטור הדמוקרטי ברני סנדרס, שבה יותר ממחצית הדמוקרטים בסנאט תומכים בהגבלות על מכירות נשק לישראל לראשונה. סאליבן והבית הלבן לחצו בעבר על הדמוקרטים להתנגד לניסיון הקודם של סנדרס במהלך חודשיו האחרונים של ממשל ביידן.