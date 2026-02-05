המלחמה באנטישמיות מגיעה לסופרבול: קמפיין הענק שייחשף

המאבק באנטישמיות בארצות הברית עולה מדרגה ויוצג לראשונה בלב הקונצנזוס האמריקני - גמר הסופרבול. כך נחשף הלילה (חמישי). "הקרן למאבק באנטישמיות" (FCAS), שהוקמה על ידי בעלי קבוצת ניו אינגלנד פטריוטס, רוברט קראפט, רכשה משבצת שידור יוקרתית בשידור המשחק הקרוב. הפרסומת, שעלותה מוערכת במיליוני דולרים, נועדה לגייס את הציבור הרחב לפעולה אקטיבית נגד השנאה הגואה כלפי היהודים, תוך שימוש בסלוגן הקורא לאמריקנים "לעמוד מול האנטישמיות".

הסופרבול הוא האירוע הטלוויזיוני הנצפה ביותר בארצות הברית בכל שנה, עם חשיפה ממוצעת של יותר מ-110 מיליון צופים. על פי נתוני הליגה נגד השמצה, חלה עלייה דרמטית של עשרות אחוזים באירועים אנטישמיים בארצות הברית מאז פרוץ המלחמה בעזה באוקטובר 2023.

קראפט, דמות משפיעה מאוד בספורט ובכלכלה האמריקנית, הגביר בחודשים האחרונים את מעורבותו הציבורית והצהיר כי השתיקה של הרוב המתון מסוכנת יותר מהקיצוניות עצמה. הקרן שהקים פועלת ברשתות החברתיות ובשלטי חוצות ברחבי המדינה, אך זוהי הפעם הראשונה שהנושא מקבל חשיפה בסדר גודל כזה בפריים-טיים האמריקני. הפרסומת צפויה לכלול מסרים המדגישים כי שנאה כלפי יהודים היא רק סימפטום ראשון לשנאה שתופנה בסופו של דבר כלפי קבוצות מיעוט נוספות.

מבחינה כלכלית ואסטרטגית, רכישת זמן פרסום בסופרבול נחשבת לצעד הנועז ביותר שארגון יהודי-אמריקני נקט בו בשנים האחרונות. מחיר חצי דקת שידור במהלך המשחק נאמדת בכשבעה מיליון דולרים. על אף שהקמפיין זוכה לתמיכה רחבה בקרב הקהילה היהודית, גורמים בתעשיית הפרסום מציינים כי מדובר במהלך רגיש שעלול לעורר תגובות נגד ברשתות החברתיות, מצד גורמים המבקרים את מדיניות ישראל או כאלו המפיצים תיאוריות קונספירציה אנטישמיות.

בתוך כך, חברת הקריאייטיב והטכנולוגיה הישראלית ארטליסט (Artlist) המספקת כלי AI ליצירת תוכן עבור יותר מ-50 מיליון יוצרים ומותגים, עושה היסטוריה עם פרסומת ראשונה בסופרבול, שתהווה צעד נועז שהופך את תהליך היצירה למרכז הסיפור. צוות הקריאייטיב של החברה הפיק ויצר פרסומת למשחק ה"סופרבול" באמצעות כלי ה-AI הקיימים בפלטפורמה של החברה, בתוך חמישה ימים בלבד.

הפרסומת מהווה פארודיה על כמה מהפרסומות הבולטות של סופרבול 2026 שכבר עלו לאוויר, ביניהן: Fanatics, Bud Light, Budweiser, Instacart ו-Pepsi. הצופים מקבלים הצצה אל מאחורי הקלעים של סט הצילומים, ומציג זווית שונה ומקורית מהגרסאות המקוריות של אותן פרסומות.

במהלך שמשנה את חוקי המשחק בתעשייה, ארטליסט מוכיחה כי הפקת וידאו בסטנדרט הגבוה ביותר כבר אינה מחייבת חודשי עבודה, תקציבי עתק או אולפנים הוליוודיים. בעוד שפרסומת מסורתית לסופרבול דורשת תכנון של חודשים ומיליוני דולרים, החברה רתמה את כלי ה-AI שלה כדי להשלים הפקה ברמה עולמית בלוח זמנים בלתי נתפס של חמישה ימים בלבד.

שחר אייזנברג, סמנכ"ל שיווק בארטליסט אמר: "לא רצינו רק ליצור עוד פרסומת, אלא להוכיח שמהירות ביצוע יוצאת דופן והפקת וידאו בסטנדרט הגבוה ביותר - הן כבר מציאות קיימת בארטליסט. בעוד שהאלמנט האנושי והנשמה שמאחורי היצירה אינם ניתנים להחלפה, "העולם הישן" דורש חודשים ארוכים של עבודה ותקציבי ענק. בעזרת הכלים שלנו, יוצרים יכולים ליצור את מה שבעבר נחשב לבלתי אפשרי. הפרסומת הזו היא הצהרה לתעשייה כולה - בחרנו להשתמש בפלטפורמה שלנו כדי להעביר מסר ברור: עתיד יצירת הוידאו כבר כאן, הוא מהיר מתמיד והוא נגיש לכל אחד".