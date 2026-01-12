טראמפ חושף: "האיראנים התקשרו, הם רוצים לנהל מו"מ - ייתכן שניפגש איתם"

נשיא ארצות הברית שוחח עם כתבים הלילה (שני) רגע לפני שהמריא מפלורידה בחזרה לוושינגטון וחשף כי מנהיגי איראן התקשרו אליו כדי לנהל משא ומתן בנוגע לגרעין האיראני.

‏"מנהיגי איראן התקשרו כדי שננהל משא ומתן", אמר הנשיא לכתבים באייר פורס וואן, "אני חושב שהם עייפים מלהיות מוכים על ידי ארצות הברית. ‏ייתכן שניפגש איתם, אבל ייתכן שנצטרך לפעול בגלל מה שקורה לפני הפגישה".

עוד איים על האיראנים ואמר: "אם איראן תפגע במטרות צבאיות - נכה בהם כפי שהם מעולם לא הוכו בעבר. אנחנו קודם כל מתאמים את התגובה לאיראן עם השותפות. אני מקבל עדכונים שוטפים על הנושא הזה. הצבא מסתכל על זה, אנחנו בוחנים אופציות חזקות מאוד על איראן. אנחנו מדברים על האפשרות להחזיר את האינטרנט לאיראן, אדבר על זה עם אילון מאסק מיד".

אמש, דיווח פרשננו לענייני דיפלומטיה עמיחי שטיין במהדורה המרכזית כי מספר גורמים בכירים אותתו כי טראמפ החליט לתקוף - כאשר השאלה שנותרה פתוחה היא רק איך ומתי.

על פי הגורמים - הפור נפל וטראמפ יסיע למפגינים האיראניים שיוצאים מדי ערב לרחובות. הנושא הזה נמצא בדיונים אינטנסייבים שמתנהלים בוושינגטון, הם מנסים להחליט האם הם רוצים לסייע למפגינים באמצעות תקיפה צבאית - כלומר, תקיפת יעד משטר, או בתצורה אחרת שיכולה להיות מתקפת סייבר או באמצעות הכנסת אמצעי סטארלינק.

i24NEWS

בתוך כך, יושב ראש הפרלמנט האיראני איים כי "כל תקיפה אמריקנית תוביל אותנו לתקוף את ישראל ובסיסים אזוריים אמריקנים שיחשבו למטרות לגיטימיות. נשיא ארה"ב הצהיר רשמית על תמיכתו במלחמת הטרור נגדנו, ואיראן תתעמת ותסכל אותה".

ובמקביל לכל זה, המחאות באיראן ממשיכות להסלים. על פי ההערכות של האופוזיציה, מעל 2,000 איש נהרגו במהלך סוף השבוע. בכלי תקשורת איראניים מדווח על ירי המוני שלא מוגבל לערים בודדות. סרטונים מבתי החולים פרדיס, כרג' ואל-גדיר במזרח טהרן הראו סצנות מזעזעות של גופות נופלות על הקרקע, מה שמצביע על הרג המוני מתמשך, ובכלי תקשורת איראנים דיווחו שהמשטר משתמש בנשק קטלני כנגד המפגינים.