טראמפ נקם: התובעת הכללית של ניו יורק מואשמת בהונאה

משרד המשפטים האמריקני הגיש היום (חמישי) כתב אישום נגד התובעת הכללית של ניו יורק, לטישיה ג'יימס, בהאשמה בביצוע הונאת משכנתאות בעת רכישת נכס בווירג'יניה.

כתב האישום בסעיף אחד של הונאת בנק וסעיף אחד של מסירת הצהרה כוזבת הפך את ג'יימס לאויבת הפוליטית השנייה טראמפ שהואשמה במחוז המזרחי של וירג'יניה מאז שהדיח את התובע הבכיר שם ומינה בת ברית קרובה, לינדזי האליגן, להחליפו. האליגן, שלא היה לה ניסיון קודם כתובעת, הגישה לפני שבועיים כתב אישום נגד ראש ה-FBI לשעבר ג'יימס בי. קומי באשמת מסירת הצהרה כוזבת לקונגרס. הוא כפר באשמה.

ג׳יימס הגיבה: ״כתב האישום אינו אלא המשך של נשיא, שפועל נואשות נגד מערכת המשפט שלנו. אלחם בהאשמות חסרות הבסיס האלו בתוקף״.