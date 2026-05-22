הניו יורק טיימס מגן על הטור נגד ישראל: "לא מצאנו שגיאות"

העיתון האמריקני "ניו יורק טיימס" הגיב הלילה (בין חמישי לשישי) לביקורת על טור הדעה שפורסם בעיתון ונכתב על ידי ניקולס קריסטוף, המאשים את ישראל בביצוע שיטתי של תקיפות מיניות נגד עצורים פלסטינים על ידי צה"ל ושב"ס, ובין היתר גם באימון כלבים לשם ביצוע אונס.

בניו יורק טיימס כתבו: "לפני הפרסום, הדיווח עבר תהליך בדיקה קפדני מצד מחלקת בדיקת העובדות של מדור הדעות, כדי להבטיח שכל עדות וסיפור נתמכים על ידי מקורות עצמאיים, כפי שמקובל בכל הכתבות הרגישות. צוותי התקינה והמשפט של ה"טיימס" בחנו אף הם את הטור והציעו משוב. לאחר הפרסום, בחנו את ההשגות העובדתיות שהעלו הקוראים ואחרים. העורכים לא מצאו שגיאות".

במערכת הניו יורק טיימס הודו כי בעקבות פרסום הטור, לצד הביקורת העזה שהתקבלה בגין הפצת תעמולה עבור חמאס, חלק מהקוראים אף ביטלו את המנוי שלהם. עם זאת, בעיתון טענו גם כי חלק מהקוראים, אשר ציינו כי הם יהודים, כתבו להם כי הם "אסירי תודה על פרסום הטור".

כזכור, ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר החוץ גדעון סער הורו לפתוח בתביעה נגד העיתון לאחר פרסום הטור, אותו כינו "אחד השקרים המעוותים והמחרידים ביותר אי פעם נגד ישראל בעיתונות המודרנית".

בטור המדובר, שהתפרסם במדור דעות בעיתון האמריקני, כלל עדויות של 14 פלסטינים שטענו שהותקפו מינית בידי מתנחלים ואנשי מערכת הביטחון. עם זאת, יש לציין שהכתבה מתסמכת על דוח של ארגון זכויות אדם עם קשרים לארגון הטרור חמאס ועל פעילים פלסטינים. עצם פרסומו של הטור במדור הדעות של העיתון הודגש כראייה נוספת להיעדר האמינות של הטענות המוצגות בו, כיוון שהן לא היו שורדות את הליך בדיקת העובדות במחלקת החדשות של העיתון.