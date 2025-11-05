אובמה בירך את ממדאני על הזכייה: "העתיד קצת יותר בהיר"

התרגשות לצד זעם הבוקר (רביעי) בארצות הברית לאחר הזכייה זוהרן ממדאני הדמוקרטי הפרו-פלסטיני בבחירות לראשות עיריית ניו יורק. נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הכריז כי "טראמפ לא היה על פתק ההצבעה, והשבתת הבחירות, היו שתי הסיבות לכך שהרפובליקנים הפסידו בבחירות הלילה", על פי סוקרי דעת קהל. כעבור שעתיים, פרסם הנשיא פוסט נוסף שבו נכתב: "וכך זה מתחיל!".

מנגד, נשיא ארה"ב לשעבר ברק אובמה בירך על הזכייה: "מזל טוב לכל המועמדים הדמוקרטים שניצחו הערב. זוהי תזכורת לכך שכאשר אנו מתאחדים סביב מנהיגים חזקים, בעלי ראיית עתיד, שאכפת להם מהנושאים החשובים, אנו יכולים לנצח. יש לנו עדיין הרבה עבודה לעשות, אבל העתיד נראה קצת יותר בהיר".

הסנטור האנטי ישראלי ברני סנדרס מסר: "עם התחלה של 1% בסקרים, זוהרן ממדאני חולל את אחת ההפתעות הפוליטיות הגדולות בהיסטוריה האמריקנית המודרנית. כן. אנחנו יכולים ליצור ממשלה שמייצגת את העובדים ולא את ה-1%. אני מצפה לעבוד עם זוהראן כשהוא בונה עיר שתעבוד עבור כולם".

המפסיד הגדול של הלילה, המועמד העצמאי אנדרו קואומו, אמר בנאומו לפנות בוקר כי "כמעט מחצית מתושבי ניו יורק הצביעו נגד תמיכה בסדר יום שמבטיח הבטחות שאנחנו יודעים שלא ניתן לקיים. בכל מקרה, הלילה זה הלילה שלהם. הקמפיין שלהם נועד לערער על הפילוסופיות שמעצבים את המפלגה הדמוקרטית, את עתידה של העיר הזאת ואת עתידה של המדינה הזאת. נלחמנו בזאת בכל ליבנו".

עם סגירת הקלפיות, כאשר התוצאות החלו להתפרסם - מאות תומכיו של ממדני התאספו מחוץ למטה שלו וקראו לכל עבר: ״לשחרר את פלסטין״.

בבחירות, ממדאני הצביע לעצמו במסגרת קו ההצבעה של מפלגת המשפחות העובדות - ולא במסגרת הקו הדמוקרטי, כך דווח ב"ניו יורק פוסט". החלטתו של ממדאני להצביע באופן זה למרות היותו מועמד דמוקרטי, מגיעה לאחר שעמיתו מניו יורק, חבר הקונגרס הדמוקרטי טום סואוצי, תקף את המועמד המוביל בטענה שאינו דמוקרט אמיתי.

נשיא "ישיבה יוניברסיטי" בניו יורק, הרב ד"ר ארי ברמן, פרסם מודעה אחרי הזכייה של ממדאני: "ניו יורק נכנסת היום לפרק פוליטי חדש, ולמרות זאת 'ישיבה יוניברסיטי' ממשיכה לעמוד איתנה ונחושה במשימתה: לחנך ברוח ערכי התורה ולעמוד כתף אל כתף עם עם ישראל ועם מדינת ישראל".

עוד נכתב: "נפגוש את הרגע הזה לא מתוך פחד, אלא מתוך ביטחון עמוק ושליחות: לדבר בקול ברור ובגאווה כיהודים, לחזק את מוסדותינו וקהילותינו, ולבנות גשרים גם עם מי שעדיין אינם מבינים את סיפורנו ואת דרכנו. דווקא ברגע המכריע הזה עבור העיר שלנו ולעתידה, נמשיך לעמוד בעוצמה, בבהירות ובאמונה איתנה".