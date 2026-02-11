אירוע חריג בקנדה: אישה פתחה באש בתיכון - תשעה נהרגו

לפחות תשעה בני אדם נהרגו ועשרות נפצעו לאחר שאישה פתחה בירי לפנות בוקר (רביעי) בבית ספר בקולומביה הבריטית, קנדה. התוקפת שמה קץ לחייה לאחר מכן. לפחות 25 אנשים נפצעו בתקרית בבית הספר התיכון "טמבלר רידג'", בהם שניים עם פציעות מסכנות חיים.

מספר מקורות זיהו את היורה בשם ג'סי סטריינג', אישה טרנסג'נדרית. חשבון יוטיוב ציבורי שלה לכאורה מציג את דגל הטרנסג'נדרים ומשתמש בכינויי גוף "היא/שלה".

שישה קורבנות נמצאו מתים בבית ספר תיכון מקומי, בעוד אדם שביעי מת בדרכו לבית החולים; גופת היורה נמצאה גם בבית הספר. שתי גופות נוספות נמצאו בבית מגורים סמוך.

לפי התרעת "הישארו במקומותיכם" שנשלחה במהלך התקיפה, החשודה זוהתה כ"אישה בשמלה עם שיער חום". סיבת הירי עדיין לא הובררה.

המשטרה גם לא זיהתה את סוג האקדח בו נעשה שימוש בתקיפה, או את גילאי הקורבנות. הקשר בין בית הספר לבניין המגורים טרם נחשף.