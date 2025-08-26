לאחר הפגנות פרו-פלסטיניות בחברה: מיקרוסופט פנתה ל-FBI

מומלצים -

יצרנית התוכנה מיקרוסופט פנתה ל-FBI בבקשה לעזרה בדיכוי הפגנות פרו-פלסטיניות בקרב עובדיה, כך דווח היום (שלישי) ב"בלומברג".

לפי עובדים ומסמכים שנבדקו על ידי בלומברג, החברה ביקשה מה-FBI לעקוב אחר המחאות, שיתפה פעולה עם רשויות מקומיות בניסיון למנוע את קיומן, וסימנה מיילים פנימיים שכללו מילים כמו "עזה". בנוסף, מיקרוסופט מחקה פוסטים פנימיים שעסקו במחאות ואף השעתה או פיטרה עובדים שהפגינו והפריעו לאירועים רשמיים של החברה.

בשבוע שעבר עשרות עובדי מיקרוסופט הפגינו בקמפוס המזרחי של החברה ברדמונד שבוושינגטון, זאת כדי למחות על השימוש שעשה צה"ל, על פי הדיווחים, בפלטפורמת "Azure" לצורך ביצוע פעולות בעזה ומעקב אחר פלסטינים.

כחלק מהמחאה, עובדים בעבר ובהווה הניפו שלטים עליהם נכתב "הצטרפו לאינתיפאדת העובדים - אין עבודה לרצח עם" ו"כיכר הילדים הפלסטינים השהידים". המחאה נמשכה כשעתיים, והמפגינים התפזרו כשהמשטרה איימה במעצרם בגין הסגת גבול. מאחורי ההתארגנות נמצאת קבוצה בשם No Azure for Genocide, שדורשת ממיקרוסופט למשוך את השקעותיה מישראל.

מוקדם יותר החודש, דווח במספר מקורות כי יחידה 8200 השתמשה בפלטפורמה לאחסון אינספור הקלטות של שיחות טלפון נייד שנעשו על ידי פלסטינים החיים ביהודה ושומרון וברצועת עזה. החברה מסרה אז כי "אינה מודעת למעקב אחר אזרחים או לאיסוף שיחות הטלפון הסלולרי שלהם באמצעות שירותי מיקרוסופט".

במיקרוסופט ציינו בתגובה אז: "לא מצאנו עד כה ראיות לכך שטכנולוגיות Azure ובינה מלאכותית של מיקרוסופט שימשו למיקוד או פגיעה באנשים בסכסוך בעזה".