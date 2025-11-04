המבקר החריף של ישראל מול בנו של המושל לשעבר: המועמדים בבחירות לראשות עיריית ניו יורק

הבחירות לראשות עיריית ניו יורק מסעירות את ארצות הברית - ומדינות רבות בעולם. לפי הסקרים האחרונים, נראה כי המועמד הרפובליקני זוהראן קואמה ממדאני צפוי לנצח בבחירות, ולהביס את המועמדים הנוספים - אנדרו קואמו העצמאי וקרטיס סילווה הדמוקרטי.

לקראת יום הבוחר בתפוח הגדול, ריכזנו עבורכם את הפרטים שכדאי לכם לדעת על שלושת המועמדים, גם אם אתם לא מתגוררים בניו יורק.

כאמור, המועמד הראשון הוא זוהראן קואמה ממדאני בן ה-34, יליד אוגנדה, בן למשפחה מוסלמית ממוצא הודי. כשהיה בן חמש עברו ממדאני ומשפחתו לקייפטאון, דרום אפריקה, וכשהיה בן שבע עבר עם משפחתו לניו יורק.

הוא סיים את לימודיו בבית הספר לילדים ברחוב בנק ולאחר מכן בבית הספר התיכון למדעים בברונקס. ממדאני למד בקולג' באודוין במיין, שם היה שותף להקמת סניף מקומי של "סטודנטים למען צדק בפלסטין". הוא סיים את לימודיו בשנת 2014 עם תואר ראשון בלימודי אפריקה.

טרם כניסתו לפוליטיקה, סייע ממדאני לבעלי בתים בעלי הכנסה נמוכה ממוצא אפריקני באזור רובע קווינס, בנסיון למנוע את פינוים מהבתים. בהמשך, סיפר בראיונות כי החוויה הניעה אותו להיכנס לפוליטיקה כדי לנסות ולטפל במשבר הדיור.

ממדאני הצטרף לארגון "הסוציאליסטים הדמוקרטיים של אמריקה" ב-2017, ובהמשך שימש בתפקידי מפתח בקמפיינים פוליטיים, כמו בקמפיין של מועמד מועצת העיר ניו יורק, חאדר אל-יתים. מאז שנת 2020 ממדאני משמש כחבר באסיפת מדינת ניו יורק, ומייצג את מחוז 36 בקווינס. הוא נבחר מחדש ב-2022 וב-2024. הוא המחוקק היחיד במרוץ לראשות העיר שלא החמיץ מושב בשנת 2025.

ממדאני מזוהה עם השמאל הכלכלי במפלגה הדמוקרטית, מגדיר את עצמו כסוציאליסט דמוקרטי. במצע הבחירות שלו, קורא להקמת רשת מרכולים בבעלות עיריית ניו יורק. באשר ליחסו לישראל - ממדאני הוא ממבקריה החריפים ביותר של ישראל לגבי מדיניותה על הפלסטינים, לטענתו ישראל נוקטת במדיניות אפרטהייד, ואף הצהיר כי אם ייבחר - ינחה את משטרת ניו יורק לעצור את ראש הממשלה בנימין נתניהו בהתאם לצו המעצר הבין לאומי שהוצא נגדו.

המועמד השני הוא אנדרו קואומו בן ה-67, שרץ לתפקיד כעצמאי. קואומו הוא בנו של מושל ניו יורק לשעבר מריו קואומו, אחת הדמויות הבולטות בפוליטיקה האמריקנית של שנות ה-80 וה-90. קואומו גדל בסביבה פוליטית, למד משפטים, ובנה לעצמו קריירה ציבורית מגיל צעיר.

בשנות ה-90 שימש כעוזר בכיר בממשלו של ביל קלינטון, ובשנת 1997 מונה לשר הדיור והפיתוח העירוני של ארצות הברית. הוא נבחר למושל ניו יורק בשנת 2010 וכיהן במשך שלוש קדנציות רצופות. בתקופתו, נודע כטכנוקרט קשוח, פרגמטי ובעל סגנון ניהול ריכוזי מאוד. הישגיו כוללים חקיקה משמעותית למען זכויות להט"ב - הוא העביר חוק לנישואים חד-מיניים בניו יורק בשנת 2011, והיה מהמושלים הראשונים שתמכו בכך בגלוי.

למרות ההצלחה שלו כמושל ניו יורק, פרשת ההטרדות המיניות ממשיכה לרדוף אותו. בשנת 2021 פורסם דוח של מבקרת המדינה של ניו יורק, שקבע כי קואומו הטריד מינית 11 נשים שעבדו עמו. בעקבות לחץ ציבורי ופוליטי כבד - כולל מהמפלגה הדמוקרטית, הוא התפטר מתפקידו.

לאחר תקופה מחוץ לאור הזרקורים, קואומו הכריז על חזרתו לחיים הפוליטיים - הפעם כמועמד עצמאי לראשות עיריית ניו יורק. הוא מציג את עצמו כאלטרנטיבה ל"פוליטיקה הרדיקלית" של השמאל החדש בעיר.

עמדותיו כוללות בין היתר תגבור השוטרים בעיר למען הגברת תחושת הביטחון האישי של התושבים בעיר. לצד זאת, טיפול במשבר הדיור ובבעיות הדיור הציבורי באמצעות יוזמות פרטיות-ציבוריות.

המועמד השלישי הוא הרפובליקני קרטיס סילווה, ראש ארגון משמר אזרחי שהוקם בשנות ה-70 בשם Guardian Angels שפעל ברכבת התחתית ובברונקס כדי לשמור על הסדר. בשלב זה, החל לחבוש את הכומתה האדומה שלא הסיר מאז.

סילווה התמודד מול מול אריק אדמס ב-2021, וקיבל 27% מהקולות - מול ה-67% של אדמס. המצע שלו התרכז במיגור פשיעה, שלטענתו יצאה משליטה בניו יורק. ממדאני, בניגוד אליו, הצהיר בעבר שיש לקצץ משמעותית את מימון המשטרה בעיר, עמדה שמאז התרחק ממנה.

בגזרה האנטישמית, סליווה השמיע את הערותיו על הקהילה היהודית בניו יורק בשנת 2018, וטען כי הם "לומדים תורה ותלמוד כל היום בעוד שכל מה שהם עושים זה להוליד תינוקות כאילו אין מחר". סלווה המשיך בנאום האנטישמי שלו, ואמר, "הם לא מצביעים כמו שאמריקנים רגילים מצביעים, הרב אומר להם, 'למי אתם מצביעים, כמו לאיראן או לסעודיה".