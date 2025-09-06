"עוד היום": טראמפ הורה לפרק את אוהל המחאה הוותיק בארה"ב

מומלצים -

טראמפ נגד ההומלסים: נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, הורה אמש (שישי) להסיר את אוהל המחאה שעמד במשך 44 שנים מול הבית הלבן - במסגרת התחייבותו "לטהר" את וושינגטון ממחנות חסרי בית וממוקדי מחאה לקראת חגיגות ה־250 לאומה בשנה הבאה.

האוהל, שהוקם ב־1981 ונודע בשם "משמרת השלום", נחשב להפגנה הרציפה הארוכה ביותר בארה"ב, וקרא במשך עשרות שנים לפירוק נשק גרעיני ולסיום מלחמות. על מנת לשמור על מיקומו בכיכר לאפייט, פעילי המחאה נדרשו לאייש אותו 24 שעות ביממה. האוהל כוסה בדגלים ובשלטי מחאה, בהם אחד שנשא את הכיתוב "מלחמה אינה התשובה".

על פי הדיווחים, כתב שנכח בחדר הסגלגל תיאר בפני טראמפ את האוהל כ"מטרד מכוער" של "השמאל הרדיקלי". הנשיא השיב: "תפרקו את זה היום, עכשיו. אף אחד לא אמר לי על זה... הסרנו מאות אוהלים, אולי אלף. אני מופתע לשמוע שזה עוד שם".

המהלך מצטרף למדיניות רחבה של טראמפ, הכוללת פינוי מחנות חסרי בית ברחבי הבירה ופריסת כוחות משמר לאומי לתמיכה במאבק בפשיעה ובחסרי דיור.

בחודש שעבר דיווח ה"וושינגטון פוסט" כי הפנטגון נערך להציב אלפי חיילים גם בשיקגו, צעד שעורר התנגדות חריפה מצד מושל אילינוי וראש עיריית שיקגו.