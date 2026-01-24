"אסור לדבר עליו": הנשק הסודי ששימש במבצע ללכידת מדורו

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ חשף בריאיון ל"ניו יורק פוסט" כי נשק סודי חדש שהוא מכנה "הדיסקומבובולטור" (המבלבל) היה חיוני לפשיטה האמריקנית הנועזת שבה לכדה את נשיא ונצואלה ניקולס מדורו. טראמפ התרברב כי הנשק המסתורי "גרם לציוד של האויב לא לעבוד" כאשר מסוקים אמריקנים נחתו בקראקס ב-3 בינואר כדי לעצור את מדורו ואשתו, סיליה פלורס, באשמת סמים ונשק פדרלית - מבלי לאבד אף חיי אמריקנים. "אסור לי לדבר על זה", הוסיף הנשיא.

"הם מעולם לא ירו את הרקטות שלהם. היו להם רקטות רוסיות וסיניות, והם מעולם לא ירו אפילו אחת. נכנסנו, הם לחצו על כפתורים ושום דבר לא עבד. הם היו מוכנים לקראתנו". טראמפ התייחס לנשק כשנשאל על דיווחים השבוע לפיהם ממשל ביידן רכש נשק בעל אנרגיה פועמת החשודה כסוג שגרם ל"תסמונת הוואנה".

לא הרבה ידוע על הנשק, אך דיווחים אלה הגיעו לאחר דיווחים בשטח מוונצואלה שתיארו כיצד שומרים חמושים של מדורו נפלו על ברכיהם, "מדממים מהאף ומקיאים דם". אחד מהשומרים סיפר לאחר מכן כי "פתאום כל מערכות המכ"ם שלנו כבו ללא כל הסבר. הדבר הבא שראינו היה רחפנים, הרבה רחפנים, שעפים מעל העמדות שלנו. לא ידענו איך להגיב", אמר והוסיף: "אז הופיעו מסוקים - בקושי שמונה - שנשאו כ-20 חיילים אמריקנים לאזור".

i24News

"הדיסקומבובולטור" כוון אז ישירות אל שומריו של מדורו. "בשלב מסוים, הם שיגרו משהו; אני לא יודע איך לתאר את זה. זה היה כמו גל קול מאוד עז. פתאום הרגשתי כאילו הראש שלי מתפוצץ מבפנים", אמר השומר. "כולנו התחלנו לדמם מהאף. חלקם הקיאו דם. נפלנו על הקרקע, לא מסוגלים לזוז. אפילו לא יכולנו לקום אחרי הנשק הקולי הזה - או מה שזה לא יהיה".

טראמפ התייחס גם לנושא הנפט כשאמר כי ארה"ב לקחה את הנפט מוונצואלה על סיפון שבע מכליות שנתפסו לאחרונה - אך מיקום הספינות נותר בגדר תעלומה. "אני לא רשאי לספר לכם", אמר הנשיא ל"פוסט", "אבל בואו נגיד את זה ככה, אין להם נפט. אנחנו לוקחים את הנפט".

בנוסף הוא ציין כי הנפט מוונצואלה נמצא בבתי זיקוק אמריקנים וכי הוא מעובד. "הנפט מגיע לבתי הזיקוק ביוסטון, במקומות שונים". ארה"ב מתכננת למכור עד 50 מיליון חביות נפט ונצואלי במחיר שוק. "אנחנו מנהלים את הנפט בוונצואלה", אמר טראמפ. "היא הולכת לקבל קצת, ואנחנו הולכים לקבל קצת. אחר כך חברות הנפט הגדולות ייכנסו, והן ייקחו כל כך הרבה נפט שוונצואלה תרוויח יותר ממה שהרוויחה אי פעם".