טראמפ לצד זלנסקי: "פוטין רוצה לסיים את המלחמה"

נשיא אוקראינה, וולודימיר זלנסקי, הגיע הערב (שני) לבית הלבן, לפגישה עם נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ במסגרת הפסגה בוושינגטון. הביקור מתקיים שלושה ימים לאחר הפסגה בין טראמפ לנשיא רוסיה ולדימיר פוטין באלסקה במהלך סוף השבוע. נציגים נוספים ממדינות אירופה השונות יצטרפו לפגישה, ובהם נשיאת הנציבות האירופית אורסולה פון דר ליין, קנצלר גרמניה פרידריך מרץ, נשיא צרפת עמנואל מקרון, נשיא פינלנד אלכסנדר סטוב וראש ממשלת שבדיה אולף קריסטרסון.

טראמפ אמר בבית הלבן, כשלצידו זלנסקי, כי "אירופה היא קו ההגנה הראשון, אבל נהיה מעורבים בביטחון". טראמפ התייחס גם לנשיא רוסיה ולדימיר פוטין, וציין: "אם הכול יעבוד כמו שצריך, תהיה לנו פגישה משולשת. אני מאמין שפוטין רוצה לסיים את המלחמה הארוכה". זלנסקי השיב: "צריך לעצור את המלחמה. אני מוכן לפגישה משולשת".

טראמפ הוסיף: "אנחנו מתכוונים לשלום ארוך טווח - נעבוד עם שני הצדדים ונוודא שזה יצליח". לאחר שהנשיא זלנסקי אמר כי יקיים בחירות אם תהיה הפסקת אש, והסביר את הקושי לגרום לאנשים להצביע במהלך מלחמה, הנשיא טראמפ, שהעלה שוב ושוב את הרעיון של קדנציה שלישית, הציע שיש לו רעיון ל"עוד שלוש וחצי שנים מהיום", כאשר קדנציה שנייה שלו תסתיים.

"אתה מתכוון שאם במקרה נהיה במלחמה עם מישהו, לא יהיו עוד בחירות?" הוא אמר. "אה, זה טוב."

זלנסקי צחק ואז אמר לא.