"היהודים ביצעו את פיגועי ה-11/9": גרפיטי מזעזע בקנדה

תקרית אנטשמית נוספת בקנדה: שלושה בתי כנסת הושחתו במדינה הלילה (בין ראשון לשני) עם גרפיטי אנטישמי בו נכתב: "היהודים ביצעו את פיגועי 11/9".

בחודש שעבר, אירעה תקרית אנטישמית חמורה נוספת בקנדה, בה גבר יהודי הותקף באכזריות לנגד עיני ילדיו בלב העיר מונטריאול. התוקף גם השליך את הכיפה של הקורבן לרצפה.

בתיעוד מהאירוע החמור ניתן לראות את התוקף דוחף את הגבר, בעל חזות יהודית ברורה, ולאחר מכן משליך את הכיפה שלו לרצפה ועוזב את המקום, בעוד בתו של הקורבן מבוהלת ומנסה לעזור לו לקום. כל זאת לאור יום ובאמצע הרחוב.