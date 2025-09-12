טראמפ: סיכוי גבוה במיוחד שתפסנו את הרוצח של צ'ארלי קירק

מומלצים -

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע היום (שישי) בריאיון לרשת "פוקס ניוז" כי הוא מעריך "בסבירות גבוהה" שהרוצח של הפעיל הפוליטי צ'ארלי קירק נתפס.

עוד אמר טראמפ כי "בעצם, מישהו שהיה מאוד קרוב אליו הסגיר אותו. וזה קורה כאשר יש לך צילום כזה טוב (של החשוד), מישהו ידבר. מישהו מאוד קרוב אליו אמר, 'זה הוא'. מי שהסגיר אותו היה אדם מאמין, כומר. הביאו אותו לרשויות. שוב, אולי יתקנו אותי, אבל שמעתי על זה רק חמש דקות לפני שנכנסתי. אמרו לי, 'נראה טוב מאוד, יש להם את האיש שרצו. אז נתתי לכם ברייקינג, אה?'".

קירק, פעיל הימין הפרו-ישראלי נורה למוות ביום רביעי בערב, במהלך אירוע שבו השתתף באוניברסיטה במדינת יוטה. נשיא ארצות ארצות הברית דונלד טראמפ אישר את דבר מותו ברשתות החברתיות, והורה על הורדת דגלים לחצי התורן בכל רחבי ארצות הברית. קירק היה אחד ממובילי דעת הקהל המוכרים ביותר בארצות הברית בשנים האחרונות.

"הממשל שלי ימצא כל אחד ואחד שתרם לזוועה הזאת", הכריז טראמפ אחרי התקרית. "האלימות הפוליטית של השמאל הקיצוני פגעה ביותר מדי חפים מפשע. במשך שנים, הם השוו בין אנשים כמו צ'ארלי לנאצים ורוצחי ההמונים האלו".