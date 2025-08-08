דיווח: טראמפ "צעק" על נתניהו בנוגע לרעב בעזה - "זה לא פייק"

מומלצים -

הדיווחים על משבר הומניטרי ורעב קשה ברצועת עזה, במקביל לפעילות כוחות צה"ל במקום, מעוררים ביקורת רבה בעולם. רשת NBC דיווחה הבוקר (שישי) כי בסוף חודש יולי נרשמה שיחת טלפון פרטית בין ראש הממשלה בנימין נתניהו ונשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, שהידרדרה לצעקות. גורמים אמריקנים ששוחחו עם הרשת ציינו כי הסיבה לצעקות היא מחלוקת בנוגע לפעילות "קרן הסיוע לעזה" (GHF) הנתמכת על ידי ארצות הברית וישראל.

העימות המדובר בין טראמפ לנתניהו החל ב-27 ביולי, כאשר ראש הממשלה אמר במהלך אירוע פומבי בירושלים כי "אין מדיניות של רעב בעזה, ואין רעב בעזה". למחרת, במהלך ביקור בסקוטלנד, טראמפ התייחס לדברים ואמר: "ראיתי תמונות של ילדים בעזה שנראים מאוד רעבים. יש שם רעב אמיתי - ואת זה אי אפשר לזייף".

כאמור, בעקבות הדברים, דרש נתניהו שיחה דחופה עם טראמפ, והשניים שוחחו בתוך שעות. על פי דיווחים של בכירים אמריקאים ובריטים, נתניהו טען במהלך השיחה כי הדיווחים על רעב בעזה הם תעמולה של חמאס. עוד נטען כי "טראמפ קטע אותו והחל לצעוק". בהמשך, הוא טען כי "עוזריו הראו לו הוכחות לרעב חמור ולילדים מורעבים" והוא "לא מוכן לשמוע שמדובר בזיוף".

מספר שעות לאחר מכן, לשכת ראש הממשלה הכחישה את הדיווח. "הפרסום לפיו היתה 'שיחת צעקות' בין ראש הממשלה נתניהו לנשיא טראמפ הוא פייק ניוז מוחלט", נמסר.