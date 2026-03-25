שיעור התמיכה בנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ירד בימים האחרונים לרמתו הנמוכה ביותר מאז חזר לבית הלבן, כך עולה מסקר של "רויטרס/איפסוס" שתוצאותיו פורסמו הבוקר (רביעי). לפי הנתונים, הירידה מגיעה בעקבות עלייה במחירי הדלק וביקורת רחבה על המלחמה שפתח נגד איראן.

הסקר, שנמשך ארבעה ימים והושלם ביום שני, הראה כי 36% מהאמריקנים מאשרים את תפקודו של טראמפ - ירידה מ-40% בסקר שנערך בשבוע שעבר.

רק 29% מהציבור מאשרים את התנהלותו הכלכלית של הנשיא - הנתון הנמוך ביותר בשתי כהונותיו ואף נמוך מכל שיעור תמיכה כלכלי של קודמו, ג'ו ביידן. החששות מהכלכלה ובעיקר מעליית יוקר המחיה היו גורם משמעותי להפסדו של ביידן, בעוד טראמפ ניהל קמפיין על הבטחה לכלכלה משגשגת.

התמיכה בטראמפ בתוך המפלגה הרפובליקנית נותרת ברובה יציבה. רק כ-1 מכל 5 רפובליקנים אמרו כי אינם מרוצים מתפקודו הכללי, כמעט ללא שינוי מהשבוע שעבר. עם זאת, שיעור הרפובליקנים שאינם מרוצים מהתמודדותו עם יוקר המחיה עלה ל-34%, לעומת 27% בשבוע שעבר.

ייתכן שהמלחמה באיראן מתחילה להשפיע על כך, עבור נשיא שהבטיח להימנע מ"מלחמות טיפשיות". הסקר מצא כי 35% מהאמריקנים תומכים בתקיפות האמריקניות באיראן (ירידה מ-37%), בעוד 61% מתנגדים (לעומת 59% בשבוע שעבר).

כ-46% מהנשאלים סבורים שהמלחמה באיראן תהפוך את ארה"ב לפחות בטוחה בטווח הארוך, בעוד רק 26% חושבים שהיא תהפוך אותה לבטוחה יותר, והשאר מעריכים שלא תהיה לכך השפעה משמעותית.