האיש של וושינגטון במזרח התיכון: זה האדמירל שמאתגר את איראן

אדמירל ברד קופר, מפקד הצי החמישי של ארצות הברית וזרוע הים של פיקוד המרכז (CENTCOM), מתבסס בשנים האחרונות כאחת הדמויות המרכזיות במערכה האמריקנית מול איראן ושלוחותיה במזרח התיכון - ובמקביל, כשותף אסטרטגי מרכזי של ישראל.

בעדות שמסר לאחרונה בסנאט האמריקני, הדגיש קופר כי הוא מביא עמו ארבע שנות ניסיון ישיר בהרתעת איראן, כולל שלוש שנים שבהן חי ופעל במרחק של כ-160 קילומטרים בלבד משטחה. לדבריו, מאות התקיפות נגד חיילים אמריקנים באזור נושאות חתימה ברורה של טהרן ושלוחותיה - מחיזבאללה ועד מיליציות פרו-איראניות.

קופר, יליד וירג’יניה שהתגייס לצי האמריקני ב-1989, מונה במאי 2021 למפקד הצי החמישי. במהלך כהונתו הוביל מהפכה טכנולוגית משמעותית, שבמרכזה שילוב כלי שיט בלתי מאוישים ובינה מלאכותית לצורכי מודיעין, ניטור והרתעה ימית. אחד המיזמים הבולטים הוא כוח משימה 59, שפיתח מערך כשב"מים הפועלים במפרץ ומנטרים פעילות איראנית.

לדברי קופר, איראן היא "המקור מספר אחת לחוסר יציבות אזורית והספונסר המרכזי של טרור בעולם". בשנים האחרונות הצטרפו לזירה גם החות'ים בתימן, שפגעו בחופש השיט בים האדום. קופר היה אחראי להקמת הקואליציה הימית הבינלאומית להגנת נתיבי השיט, וכן לניהול תקיפות אוויריות נגד יעדי החות'ים - שלדבריו פועלים בשיתוף הדוק עם משמרות המהפכה האיראניים.

במקביל לפעילות מול איראן, קופר מילא תפקיד מפתח בחיזוק הקשר הביטחוני עם ישראל. כסגנו של מפקד פיקוד המרכז, הגנרל מייקל קורילה, היה מעורב בהיערכויות ובסיוע לישראל בהגנה עצמית, בין היתר במהלך מבצע "שומר החומות". לדברי דן שפירו, לשעבר שגריר ארה"ב בישראל, קופר הוא קצין בעל חשיבה אסטרטגית עמוקה, שיודע כיצד להפעיל כוח - ובעיקר כיצד להרתיע כדי להימנע מהפעלתו.

כעת, על רקע הגעת כוחות אמריקניים נוספים לאזור, גוברות ההערכות כי לקופר עשוי להיות תפקיד מרכזי גם בשלבים הבאים של העימות מול איראן. קופר עצמו מדגיש כי מטרתו היא להעניק למקבלי ההחלטות בוושינגטון את מרחב הפעולה הרחב ביותר.

לאורך כהונתו, שם קופר דגש מיוחד על מימוש הסכמי אברהם בשטח - ובעיקר בים. העברת ישראל מאחריות פיקוד אירופה לפיקוד המרכז, לדבריו, אפשרה שיתוף פעולה הדוק וחסר תקדים בין ישראל, ארה"ב ומדינות המפרץ.

השאלה שנותרה פתוחה: האם הממשל האמריקני ייתן אור ירוק להסלמה נוספת - ומה יהיה תפקידו של האיש שמוביל את החזית הימית מול איראן.