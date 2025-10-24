דיווח: התסכול הגובר בבית הלבן מישראל, ו"המסר התקיף" מהסגן של טראמפ לנתניהו

בבית הלבן גובר התסכול מישראל, לאחר שזו הבטיחה לארצות הברית כי תגובתה להפרת חמאס בה נהרגו שני חיילי צה"ל תהיה מדודה ומוגבלת - אך בסוף נהרגו בתקיפה יותר מ-40 אזרחים פלסטינים, כך דווח היום (שישי) ב"פוליטיקו". בכירים אמריקנים הביעו זעם על חומרת המתקפה, ואחד מהם אף אמר לבן ברית ערבי כי ישראל "יצאה משליטה", כך לדברי שני גורמים המעורים בפרטים.

האכזבה שעד כה נשמרה מאחורי הקלעים החלה לצוף גם אל המרחב הציבורי. הנשיא דונלד טראמפ אמר בראיון למגזין TIME האמריקני כי ישראל תאבד את כל התמיכה האמריקנית במידה ותוחל ריבונות ישראלית על יהודה ושומרון. דבריו הגיעו לאחר גינויים חריפים מצד בכירים נוספים בממשל - ובהם מזכיר המדינה מרקו רוביו, סגן הנשיא ג’יי.די. ואנס, והשליחים המיוחדים סטיב ויטקוף וג’ארד קושנר.

שורה של בכירים אמריקנים הגיעו השבוע לישראל במאמץ לייצב את הפסקת האש השברירית מול חמאס. עם זאת, כך לפי הדיווח, הם רואים בהתפתחויות האחרונות - ובהן המתקפה של צה"ל בעזה והצבעת הכנסת בעד החלת ריבונות ביו"ש - צעדים המסכנים את ההסכם.

בפגישתו עם ראש הממשלה בנימין נתניהו, העביר סגן הנשיא ג’יי.די. ואנס "מסר תקיף" מהנשיא טראמפ, כך לפי שני גורמים המעורים בתוכן השיחה, שביקשו לשמור על אנונימיותם משום שלא הוסמכו לדבר בפומבי.

כאמור, טראמפ הזהיר כי סיפוח יהודה ושומרון ייתקל בהתנגדות עזה מצד ארצות הברית. "זה לא יקרה כי נתתי את מילתי למדינות ערב", אמר בריאיון, והוסיף כי "ישראל תאבד את כל תמיכתה מארצות הברית אם זה יקרה". על המלחמה הארוכה בעזה הוסיף טראמפ: "נתניהו היה יכול להמשיך עוד שנים, אבל עצרתי אותו".

"ביבי, אתה לא יכול להילחם בעולם", אמרתי לו, "אתה יכול להילחם בקרבות אישיים, אבל העולם נגדך". נתניהו הגיב, אבל טראמפ לא הסכים. הוא פתח במונולוג רווי קללות שסיכם את כל מה שעשה למען ישראל כנשיא: העברת שגרירות ארה"ב לירושלים, הכרה בריבונותה על רמת הגולן, תיווך הסכמי אברהם שנורמלו את היחסים בין ישראל לכמה מדינות ערביות, ואפילו הצטרפות לתקיפות ישראל על איראן ביוני.