טראמפ: "התקדמות משמעותית מול רוסיה - הישארו קשובים"

מומלצים -

נשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי נפגש היום (ראשון) בבריסל עם נשיאת הנציבות האירופית אורסולה פון דר ליין, שקיבלה אותו במשרדה הראשי. במקביל - נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ עצמו רמז על "התקדמות משמעותית" מול רוסיה וקרא לציבור "להישאר קשובים".

כאמור, במסיבת עיתונאים משותפת הצהירה פון דר ליין: "נתמוך באוקראינה כל עוד יידרש, למען שלום צודק ומתמשך. לא יכולות להיות מגבלות על הכוחות המזוינים שלה". היא הוסיפה כי אוקראינה חייבת להפוך ל"דורבן פלדה" מול אויביה, הדגישה את הצורך בחיזוק התעשייה הביטחונית, במיוחד בתחום הרחפנים, והבהירה: "לא ניתן לשנות גבולות בינלאומיים בכוח".

נשיאת הנציבות ציינה כי בכוונתה לקדם חבילת סנקציות 19 נגד רוסיה עד ספטמבר, והדגישה כי "רק אוקראינה יכולה לבחור את גורלה בעצמה". לדבריה, האיחוד יעשה כל שביכולתו כדי לקדם הסכם בין קייב למוסקבה.

במקביל, יועצו הבכיר של הנשיא, וויטקוף, אמר בראיון ל-CNN כי נשיא ארה"ב דונלד טראמפ "רוצה הפסקת אש והסכם שלום מהיר שיבטיח הגנה על מדינות אירופה", והוסיף כי בפגישה סוכמו ערבויות ביטחוניות משמעותיות לאוקראינה. לדבריו, ארה"ב צפויה לדון גם בסוגיית ויתורי שטחים מול קייב.

הסנטור הרפובליקני מרקו רוביו התראיין לרשתות NBC ו-ABC והסביר כי "כדי שהמלחמה תסתיים, יש דברים שרוסיה רוצה שלא תוכל לקבל, ויש דברים שאוקראינה רוצה שלא תשיג". הוא הדגיש שהפסקת אש עדיין "על השולחן" אך הרוסים טרם הסכימו לה, והזהיר: "אם לא נגיע להסכם - יהיו השלכות נוספות על רוסיה, כולל סנקציות חמורות".

POOL VIA VGTRK / AFP

רוביו הוסיף כי חייב להתקיים דיון על ערבויות ביטחוניות לאוקראינה, וכי פגישת המשך עם זלנסקי ומנהיגי אירופה כבר נקבעה ליום שני: "הדרך היחידה להגיע להסכם היא שכל צד ייתן משהו ויקבל משהו".

נזכיר, כי נשיא אוקראינה זלנסקי הודיע אמש כי יגיע ביום שני לבית הלבן לפגישה עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, לאחר סיום הפסגה בין טראמפ לנשיא רוסיה ולדימיר פוטין באלסקה בלילה הקודם. בתום הפסגה שוחח טראמפ עם זלנסקי בשיחה שנמשכה למעלה משעה וחצי, שבה עודכנו גם מנהיגי נאט"ו.

זלנסקי פרסם בחשבון ה־X שלו: "ניהלנו שיחה ארוכה ועניינית… אוקראינה מאשררת מחדש את נכונותה לפעול במאמץ מקסימלי להשגת שלום". לדבריו, אוקראינה תומכת בהצעת טראמפ לקיים פגישה תלת־צדדית בין וושינגטון, מוסקבה וקייב. הוא הדגיש כי חשוב שמנהיגי אירופה יהיו חלק מהשיחות, כדי להבטיח ערבויות ביטחוניות אמינות לצד ערבויות אמריקניות.