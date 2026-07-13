בפעם השניה תוך שבוע: אדם נורה למוות לאור יום על ידי סוכני הגירה בארה"ב

אדם נורה למוות היום (שני) על ידי סוכני רשות אכיפת ההגירה והמכס של ארה"ב (ICE) לאור יום ולעיני עדי ראייה, בעיר בידפורד שבמדינת מיין. יו"ר בית הנבחרים של המדינה, ריאן פקטו, אישר את הפרטים בהצהרה רשמית ומסר כי משטרת המדינה והמחלקה לביטחון הציבור נמצאות בזירה לאיסוף ראיות, לצד צפי למעורבות של ה-FBI בחקירה.

עדי ראייה שהיו באזור תיארו לתקשורת מקומית כי ראו סוכן שולף נשק וצועק לעבר נהג רכב, שניסה לפגוע בו, ואז נשמעו כארבעה כדורים. עד ראייה נוסף, דניאל בושר, סיפר כי ראה סוכנים מושכים מהרכב גבר שדימם קשות מראשו, אשר הספיק לומר "ניסיתי לעצור" לפני שמת לנגד עיניו.

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התקרית הקטלנית הובילה לתגובות מיידיות מצד גורמים דמוקרטיים במדינה. חברת הקונגרס האמריקנית מטעם מיין, צ'לי פינגרי, דרשה לפתוח בחקירה רשמית ותקפה ישירות את נחיצות פעילותם של הסוכנים הפדרליים במדינה, כשהיא מפנה אליהם את השאלה "למה אתם פה?".

פינגרי הזכירה כי מאז מבצע האכיפה המסיבי בינואר האחרון, המכונה "מבצע השלל היומי" (Operation Catch of the Day), שבו נעצרו מעל 200 בני אדם, הקהילה המקומית שרויה בפחד מתמיד. לדבריה, אנשים חוששים ללכת לעבודה או למכולת, וגם אלו שנמצאים בארה"ב כחוק מודאגים מכך שמעמדם לא יוכר והם ייעצרו באופן שרירותי.

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אזרחים זועמים לאחר התקרית:

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הירי במיין מגיע פחות משבוע לאחר תקרית קטלנית דומה ביוסטון, טקסס, שבה סוכן ICE ירה למוות במהגר מקסיקני בשם לורנצו סלגדו אראוחו במהלך בדיקת רכב שגרתית, מה שעורר מחאות המוניות ודרישות לשקיפות.

רצף האירועים הצית מחדש את הזעם הציבורי נגד שיטות הפעולה של סוכנויות ההגירה הפדרליות, וארגונים מקומיים במיין כבר החלו להתארגן לפעולה. תנועת "מיין מתנגדת" הכריזה על קיומה של עצרת חירום קהילתית בעיר, בעוד שארגון הזכויות "פרויקט סיוע" הודיע כי הוא נמצא בקשר ישיר עם משפחתו של ההרוג.