רחפני נפץ, צלפים וגל תקיפה שני: ה-FBI סיכל מתקפת ענק על הבית הלבן

מזימת טרור נרחבת ומורכבת שכוונה ישירות נגד מתחם הבית הלבן בוושינגטון סוכלה בימים האחרונים על ידי ה-FBI והשירות החשאי, כך הותר היום (שלישי) לפרסום. מנהל ה-FBI, קאש פאטל, ומקורות ביטחוניים רשמיים בארצות הברית אמרו כי היעד למתקפה היה אירוע הקרבות ההיסטורי "UFC Freedom 250" שנערך במתחם. חמישה בני אדם כבר נעצרו, וההערכה היא כי לפחות 23 חשודים מעורבים ברשת.

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על פי דיווח ברשת ABC News ומקורות המעורים בפרטי החקירה, המתקפה המתוכננת הייתה אמורה לצאת לפועל ביום ראשון האחרון והיא שילבה כמה אלמנטים קטלניים במקביל. התוכנית של חברי הרשת כללה שימוש ברחפנים נפיצים שיועדו לפגוע במבנים הסמוכים לבית הלבן, זאת במטרה ליצור בהלה מרוכזת ולכפות פינוי המוני של הנוכחים במקום.

גורמים המעורים בפרטי החקירה מסרו כי אחד מחמשת החשודים שכבר נמצאים במעצר סיפק לחוקרי ה-FBI התייחסות בנוגע למניע מאחורי התוכנית. החשוד הודה כי חברי הרשת ביקשו להוציא לפועל את מתקפת רחפני הנפץ והצלפים במטרה לפגוע "במיליארדרים ובקפיטליסטים" שלטענתם "מקבלים כסף מהלובי היהודי AIPAC" (הוועד האמריקאי-ישראלי לענייני ציבור).

על פי החשד, במקביל לרחפנים נערכו החשודים להציב צלפים וכן "קבוצת תקיפה" ייעודית שהייתה אמורה לפעול כגל שני ולפגוע בקהל המפונה ובכוחות האבטחה.

התפנית המרכזית בחקירה, שהפכה לגלויה, הגיעה לאחר שפעילי סייבר הצליחו ליירט ולחשוף שיחות באפליקציית המסרים המוצפנת Signal. מההתכתבויות עלה כי רשת המונה 23 בני אדם ניהלה "דיונים פעילים על פעילות טרום-מבצעית" ותיאומים לוגיסטיים מתקדמים לקראת התקיפה. בעקבות המידע המודיעיני המדויק, שהתקבל לראשונה ב-10 ביוני, פתחו הרשויות במבצע רב-מדינתי נרחב, שהוביל למעצרים וסיכל את האיום באופן מיידי.

מנהל ה-FBI, קאש פאטל, שיבח את הפעילות החקירתית המשותפת וכתב בחשבון ה-X שלו (לשעבר טוויטר): "למרות שהתוצאה הזו מייצגת את המיטב של עבודת החקירה, זה לא דבר חריג עבור צוות אכיפת החוק הזה. אנחנו בנויים לזהות, להגיב ולהביא לדין את מי שמאיים על חיי אזרחי ארצות הברית – במיוחד במהלך אירועים גדולים כמו קרב UFC 250 ההיסטורי".

בשל הרגישות המיוחדת של קיום האירוע במתחם הבית הלבן, השירות החשאי ניהל את המבצע בתיאום צמוד עם ה-FBI. מנהל השירות החשאי, שון קארן, מסר בהצהרה רשמית: "מערכת האחריות החשובה ביותר שלנו היא להגן על הנשיא ועל כל אדם תחת הגנת השירות החשאי. לא פחות חשובה ממשימת ההגנה שלנו היא הבטחת אחריות דרך מערכת המשפט. לשם כך, התגובות הרשמיות שלנו לגבי פרטי המקרה יימסרו בהמשך במסגרת כתבי בית דין".