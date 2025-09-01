חשד לרצח בפסטיבל ברנינג מן: "גבר נמצא בשלולית של דם"

מומלצים -

חשד לרצח של גבר בפסטיבל "ברנינג מן" שבמדבר נבדה, ארצות הברית. המשטרה חוקרת את המקרה שאירע ביום שבת במהלכו נמצא אותו אלמוני ״שוכב בשלולית דם״.

האיש, שזהותו טרם ידועה, תואר כמבוגר לבן. משרד השריף של מחוז פרשינג מסר כי הוא נמצא לאחר השעה 21:00 "שוכב על הקרקע".

הפסטיבל שנערך שמונה ימים, והחל ב-24 באוגוסט, נחגג מדי שנה במדבר הסלע השחור שבצפון מדינת נבדה. הוא קרוי על שם האירוע המרכזי בו, במסגרתו נערכת שריפת דמות אדם עשויה עץ. כך קרה, שבזמן שהפסל עלה בלהבות, הבחין אחד ממשתתפי הפסטיבל באותו אלמוני שכוב מת. השוטרים שהגיעו למקום, יחד עם המאבטחים, יצרו גדר סביב האזור ותשאלו את הנוכחים.

גורמים רשמיים אמרו שזהותו של הגבר אינה ידועה, והגופה הועברה למשרד הבוחן הרפואי של מחוז וואשו. "למרות שמעשה זה נראה כפשע בודד, על כל המשתתפים להיות ערניים תמיד לסביבתם ולמכרים שלהם", מסרו ממשרד השריף. רשויות אכיפת החוק ציינו כי מדובר בחקירה מסובכת, שכן מתחם המסיבה נסגר תוך ימים.

אירוע האומנויות והמוזיקה לא עבר מלכתחילה חלק והחל בסופות חול קיצוניות, וזו לא הפעם הראשונה שהפסטיבל הקיצי נקלע למזג אויר קשוח. בשנת 2023 פקדו שיטפונות מספר מתחמים, ובשנת 2001, לאחר חודשים יבשים במיוחד, כיסו סופות חול את המתחם.

לפסטיבל מגיעים מדי שנה כ-70 אלף איש, מתוך כ-4,000 ישראלים שחוגגים אמנות וביטוי עצמי. הסופה בתחילת הפסטיבל כונתה על ידי משתתפים ותיקים: "הסופה החזקה ביותר בהיסטוריה של ברנינג מן", ובשיאה שערי הכניסה לפסטיבל נסגרו, וטיסות בוטלו עד לעיר פיניקס באריזונה השכנה. לאחר הסופה, ירדו במקום גשמים עזים.