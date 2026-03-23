תאונה קטלנית בניו יורק: מטוס נוסעים התנגש ברכב כיבוי בשדה התעופה

תאונה חריגה וקטלנית אירעה הלילה (בין ראשון ושני) בשדה תעופה בניו יורק, כאשר מטוס נוסעים התנגש ברכב חילוץ וכיבוי של רשות הנמלים במהלך פעילות מבצעית.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

לפי מקורות המעורים בפרטים, שני בני אדם נהרגו בתקרית - הטייס וטייס המשנה של המטוס. בנוסף, שני בני אדם נוספים נפצעו באירוע.

https://x.com/i/web/status/2035932245421175021 לא ניתן להציג מכיוון שעוגיות רשתות חברתיות חסומות. ניתן להפעיל בלחיצה כאן נהל העדפות .

מדובר בטיסה של חברת Jazz Aviation, שפעלה מטעם אייר קנדה. על פי הדיווחים, במטוס היו 76 נוסעים וארבעה אנשי צוות בזמן התאונה. על פי מקורות, על המטוס שהו קבוצה של יהודים חרדים מאזור ניו יורק.

משרד הפתולוגים של ניו יורק מטפל במקרה, והנסיבות המלאות של התאונה נמצאות בבדיקה.

ברשות הנמלים ציינו כי רכב הכיבוי שנפגע היה בעיצומו של מאמצי תגובה לאירוע אחר בשטח שדה התעופה, כאשר אירעה ההתנגשות.