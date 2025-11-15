טראמפ "גיבש החלטה" - ארה"ב בדרך לפלישה בוונצואלה?

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר היום (שבת) כי קיבל החלטה האם לתקוף בוונצואלה: "פחות או יותר קיבלתי החלטה אם לתקוף או לא. השגנו התקדמות רבה בעצירת הסמים שזורמים משם לארצות הברית".

בתוך כך, נשיא ונצואלה ניקולאס מדורו פנה אל תושבי ארצות הברית בתחינה: "עצרו את היד הפזיזה שמורת על הפצצות, רציחות ואיום המלחמה בדרום אמריקה ובאיים הקריביים. עצרו את המלחמה - לא למלחמה! אזרחי ארצות הברית חייבים למלא תפקיד מכריע במניעת טרגדיה עבור כל אמריקה.

ברויטרס דווח עוד כי משטר מדורו מפזר נשק בהיקף נרחב ומכין את הקרקע ללחימת גרילה במקרה של פלישה אמריקנית.

גורמים המעורים בפרטים אמרו לוושינגטון פוסט שהדיונים כוללים "מגוון רחב של אפשרויות", ושחלק מהן הן פעולות צבאיות ישירות בשטח ונצואלה. במקביל, העיתון ציין כי בצבא האמריקני כבר נערכים לאפשרות של פקודת תקיפה. טייסים על סיפון נושאת המטוסים ג'רלד פורד החלו ללמוד את מערכי ההגנה האווירית של ונצואלה, גם אם לא ברור עדיין האם יידרשו לפעול.