אביו הסגיר אותו: טיילר רובינסון, בן 22 מיוטה, הוא החשוד ברצח צ'רלי קירק

טיילור רובינסון, תושב יוטה בן 22, הוא החשוד ברצח פעיל הימין הפרו-ישראלי, צ׳רלי, קירק ביום רביעי האחרון. אביו של רובינסון הוא זה שהסגיר אותו לרשויות, כך הודיע היום (שישי) נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ.

הנשיא טראמפ הודיע בשעות הבוקר המוקדמות כי חשוד בהתנקשות בצ'רלי קירק הוסגר. "אני חושב, ברמת ודאות גבוהה, שיש לנו אותו", אמר טראמפ בריאיון. "אדם שהיה מאוד קרוב אליו הסגיר אותו," אמר הנשיא, ואז חשף שמדובר באביו של החשוד, שהעביר את המידע דרך "כומר שהיה בקשר עם גורמי אכיפת החוק".

החשוד נמצא כעת במעצר בידי רשויות האכיפה של מדינת יוטה, כך מסר ל״ניו יורק פוסט״ מקור המכיר את הפרטים.

קירק, פעיל הימין הפרו-ישראלי נורה למוות ביום רביעי בערב, במהלך אירוע שבו השתתף באוניברסיטה במדינת יוטה. נשיא ארצות ארצות הברית דונלד טראמפ אישר את דבר מותו ברשתות החברתיות, והורה על הורדת דגלים לחצי התורן בכל רחבי ארצות הברית. קירק היה אחד ממובילי דעת הקהל המוכרים ביותר בארצות הברית בשנים האחרונות.

"הממשל שלי ימצא כל אחד ואחד שתרם לזוועה הזאת", הכריז טראמפ אחרי התקרית. "האלימות הפוליטית של השמאל הקיצוני פגעה ביותר מדי חפים מפשע. במשך שנים, הם השוו בין אנשים כמו צ'ארלי לנאצים ורוצחי ההמונים האלו".

מושל יוטה, ספנסר קוקס, התייחס להתנקשות בקירק, שקרתה על אדמת מדינתו: "זהו יום שחור למדינה שלנו. זהו יום טרגי לאומה שלנו. אני רוצה להבהיר היטב שמדובר ברצח פוליטי. אני רוצה להבהיר זאת היטב עכשיו למי שעשה את זה - נמצא אותך. נשפוט אותך, ונעמוד בפניך דין וחשבון במלוא חומרת הדין. ואני רק רוצה להזכיר לאנשים שעדיין יש לנו עונש מוות כאן במדינת יוטה״.

קירק, בן 31, היה אחת הדמויות המשפיעות ביותר בימין ומייסד ומנכ"ל Turning Point USA, ארגון נוער שמרני רב עוצמה הפעיל ביותר מ-3,500 קמפוסים של מכללות. קירק הנחה פודקאסט פופולרי והיה ידוע בכך שהנחה דיוני "הוכח אותי טועה" בקמפוסים של מכללות. הוא גם מילא תפקיד בולט בפנייתו של טראמפ לבוחרים צעירים במהלך בחירות 2024.