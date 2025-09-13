אלמנתו של צ'רלי קירק בנאום ראשון: "איש לא ישכח את בעלי"

מומלצים -

אריקה קירק, אלמנתו של פרשן הימין הבכיר צ’רלי קירק שנורה למוות ביום רביעי האחרון באוניברסיטת יוטה, נשאה הלילה (שבת) דברים ראשונים לציבור. "אין לכם מושג את האש שהציתם באישה הזו. זעקותיי יישמעו בעולם כולו כמו זעקת קרב", אמרה בנאום טעון רגשית.

קירק הדגישה כי היא מתכוונת להמשיך את דרכו הפוליטית של בעלה באמצעות הארגון שהקים - Turning Point USA. "התנועה שבנה צ’רלי לא תמות. אני מסרבת לאפשר לזה לקרות, וכולנו ניאבק כדי לוודא שזה לא יקרה. איש לא ישכח את שמו של בעלי".

בדבריה הודתה קירק לכוחות ההצלה, לחוקרים ולנשיא דונלד טראמפ ולסגנו ג’יי.די ואנס על תמיכתם מאז ההתנקשות. "אדוני הנשיא, צ’רלי אהב אותך, והוא ידע שאתה אוהב אותו. התמיכה שלך בו – והחברות ביניכם - היו מדהימות", אמרה בדמעות.

צ’רלי קירק הותיר אחריו את אשתו ושני ילדים קטנים - בת שלוש ובן שנה. "כשהגעתי הביתה, בתי רצה אליי ושאלה: ‘איפה אבא?’ מה אומרים לילדה בת שלוש?", שיתפה אריקה.

קירק, מייסד הארגון השמרני לצעירים Turning Point USA, נורה למוות במהלך עצרת פוליטית באוניברסיטת יוטה, במה שכונה "התנקשות פוליטית". הוא פונה לבית חולים מקומי ושם נקבע מותו.

אריקה קירק, לשעבר מיס אריזונה וסטודנטית לדוקטורט בלימודי מקרא, היא גם מייסדת מותג אופנה נוצרי ומספר עמותות, ומוכרת כליווי קבוע של בעלה באירועים פוליטיים וציבוריים.

במקביל, ה"ניו יורק טיימס" פרסם כתבת פרופיל על טיילר רובינסון, החשוד ברצח, שתיארה את הפער בין דמותו בעבר לבין החשדות נגדו. בעיר השמרנית בדרום יוטה, שם גדל, שכנים וחברי כיתה סיפרו כי היה נער אינטליגנטי ומאופק שגדל במשפחה רפובליקנית, התעניין במשחקי וידאו, קומיקס ואקטואליה, ואף הצטיין בלימודים עם ממוצע מושלם.

עם זאת, שכנים ממתחם הדירות בו חי לאחרונה תיארו אדם מסוגר שכמעט לא יצר קשר עם הסובבים, ורק נצפה נוהג בדודג' צ'לנג'ר אפורה שהחזיק בחניון.