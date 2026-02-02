דיווח : שיחות מו"מ בין ארה"ב לטהרן יתחילו כבר בימים הקרובים

צפירת הרגעה? סוכנות הידיעות האיראנית תסנים מדווחת הבוקר (שני) כי המשא ומתן בין איראן לארה"ב עשוי להתחיל תוך ימים ספורים ובו צפויים להשתתף השליח המיוחד סטיב וויטקוב ושר החוץ האיראני עבאס עראקצ'י. עוד דווח כי בשלב זה כי טרם נקבעו מועד ומיקום סופיים למשא ומתן המתחדש אך מסתמן שבסופו של דבר השיחות יתקיימו בטורקיה.

כמו כן, סוכנות הידיעות האיראנית פארס, ציטטה הבוקר מקור יודע דבר בממשלת איראן, שהסביר: "נשיא איראן הוא זה שהורה על תחילת המשא ומתן עם ארצות הברית". בעקבות הדיווחים, שר החוץ עראקצ׳י אמר לעמו: "בקרוב נראה את תוצאת עמידתו והתנגדותו של העם האיראני בזירה הדיפלומטית - איראן נחושה להמשיך בדיפלומטיה - אך ללא תכתיבים או תנאים".

עם זאת, הסוכנות סייגה מעט את הדיווח כעבור מספר שעות. בגרסה המסויגת נכתב כי "לאחר שכמה מקורות הודיעו על אפשרות של תחילת שיחות בין איראן לארצות הברית בימים הקרובים, בדיקה נוספת העלתה כי הפרטים אינם סופיים - והפרטים הנותרים יגובשו סופית בקרוב".

בתוך כך, השליח המיוחד של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, סטיב וויטקוף, צפוי להגיע מחר כדי להיפגש עם ראש הממשלה בנימין נתניהו ועם בכירים נוספים במערכת הביטחון.

אתמול שר החוץ האיראני עבאס עראקצ'י הסביר בראיון ל-CNN, על רקע המתיחות מול ארה"ב כי הוא "בטוח שנוכל להשיג עסקה". הוא הוסיף על תוכנית הנשק הגרעיני של טהרן - בעוד שכוחות הצבא האמריקני ממשיכים להיערך באזור לאפשרות של עימות. "אנחנו לא דואגים ממלחמה", הוסיף. "אנחנו דואגים ממיסקלקוציה, ואני חושב שהנשיא טראמפ חכם מספיק לעשות את הבחירה הנכונה".

אחרי ש-CNN לחצה עליו בשאלות לגבי מאגר הטילים הנרחב של איראן - שלפי ההערכות שוקם ברובו לאחר מלחמת "עם כלביא" בשנה שעברה, ולגבי השלוחות האזוריות של המדינה, כמו החות'ים בתימן, עראקצ'י אמר כי המיקוד חייב להיות ביכולות הגרעיניות של איראן במקום זאת.

"בואו לא נדבר על דברים בלתי אפשריים", הוא אמר, "ולא נחמיץ את ההזדמנות להשיג עסקה הוגנת וצודקת שתבטיח אי-הצטיידות בנשק גרעיני. זה, כפי שאמרתי, ניתן להשגה אפילו בתוך זמן קצר". בתמורה, אמר כי טהרן מצפה להסרת הסנקציות האמריקניות, שהיוו עול על צוואר הכלכלה האיראנית במשך יותר מעשור, וכן לכבוד לזכותה של איראן להמשיך בהעשרת אורניום למטרות שלום.