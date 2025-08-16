פוטין: "רוצים ליישב את הסכסוך באוקראינה בדרכי שלום"; דיווח: זוהי דרישתו לסיום המלחמה

מומלצים -

פגישת הפסגה של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ונשיא רוסיה ולדימיר פוטין בבסיס חיל האוויר האמריקני באלסקה, ממשיכה לעורר אופטימיות זהירה בקרב גורמים רבים ברחבי העולם. היום (שבת) דווח ב"פייננשל טיימס" כי נשיא רוסיה הציג תנאי חדש לסיום המלחמה.

על פי הדיווח, הוא דורש מאוקראינה לסגת מאזור דונייצק, זאת כתנאי לסיום המלחמה. עוד דווח כי פוטין אמר לטראמפ, במהלך פגישתם, כי הוא מוכן להקפיא את דרישותיו בשאר קו החזית המרכזית - שאר המחוזות במזרח אוקראינה - במידה ושאר דרישותיו העיקריות ייענו.

ב"פיננשל טיימס" טענו עוד כי "נשיא ארצות הברית העביר את המסר הזה לנשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי ולמנהיגים האירופיים בשיחה ביום שבת, במהלכה קרא להם להפסיק את המאמצים להשיג הפסקת אש ממוסקבה".

בתוך כך, פוטין התייחס לפגישה ואמר לסוכנות הידיעות הרוסית TASS כי "רוסיה מכבדת את עמדתה של ארצות הברית וגם רוצה ליישב את הסכסוך האוקראיני בדרכי שלום". הוא הוסיף: "השיחה עם טראמפ היתה 'כנה ועניינית', הביקור באלסקה 'היה מועיל - ובזמן'".

לצד זאת, "וול סטריט ג'ורנל" דיווח כי טראמפ אמר למנהיגי אירופה שהוא "מוכן יותר מבעבר לספק ערבויות ביטחוניות ישירות לאוקראינה". במקביל, קנצלר גרמניה פרידריך מרץ אמר במהלך ריאיון לרשת N-TV כי "הסכם שלום מקיף על אוקראינה עשוי להיות טוב יותר מהפסקת אש, בתנאי שיגיע במהירות רבה".

KREMLIN / AFP

מוקדם יותר היום, זלנסקי הודיע כי יגיע ביום שני לבית הלבן לפגישה עם טראמפ. בהמשך, דווח כי מספר מנהיגים אירופאים נוספים הוזמנו לבית הלבן גם הם, ויגיעו ביום שני הקרוב.

הנשיא האמריקני שוחח ארוכות בטלפון עם זלנסקי בתום הפסגה עם פוטין, ולאחר מכן שוחח עם מנהיגי נאט"ו. נשיאת הנציבות האירופית אורסולה פון דר ליין הייתה בין המשתתפים בשיחות, שבה טראמפ עדכן את מנהיגי אירופה על הפסגה. בהמשך, נודע כי מנהיגי אירופה צפויים להצטרף אליו לפגישה.