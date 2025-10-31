תכננו מתקפת טרור בליל כל הקדושים: 2 גברים נעצרו במישיגן

הרשויות בארצות הברית עצרו קבוצת גברים שלכאורה תכננו מתקפה בסגנון דאעש במהלך ליל כל הקדושים, כך דווח הערב (שישי) ברשת CNN. לפי ראש ה-FBI, קאש פאטל, החשודים שוחחו ביניהם באינטרנט על מתקפה בהשראת ארגון הטרור, התאמנו במטווח ירי עם רובי AK-47 והזכירו את החג האמריקני כמועד אפשרי לפעולה.

סוכן סמוי של ה-FBI הוכנס לחדר הצ'אט בשלבים המוקדמים של השיחות שהחלו לפני מספר חודשים. בהמשך, כאשר הבינו ברשויות החוק שהחשודים עושים צעדים מעשיים לקראת ביצוע תקיפה אפשרית, הם נכנסו לפעולה ופשטו על בתי החשודים. שני חשודים נעצרו ועוד שלושה נחקרו על ידי ה-FBI. הסוכנים גם החרימו מחשבים ניידים וטלפונים סלולריים. התוכנית התפתחה בחדרי צ'אט מקוונים, מסרו ל-CNN שני גורמי אכיפת חוק המעורים בפרטים. החשודים נעצרו במישיגן.

"ה-FBI סיכל פוטנציאל למתקפת טרור ועצר מספר חשודים במישיגן שלכאורה תכננו מתקפה אלימה בסוף השבוע של חג ההאלווין. פרטים נוספים יפורסמו בקרוב" הודיע פאטל בציוץ ב-X.