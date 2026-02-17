ואנס: "איראן עדיין לא מכירה בחלק מהקווים האדומים של טראמפ"

סגן נשיא ארה"ב, ג'יי די ואנס, התראיין הערב (שלישי) לרשת "פוקס ניוז", ברקע סבב השיחות בין מדינתו לאיראן היום. ואנס אמר כי "בחלקים מסוימים השיחות עם איראן היו טובות", אך ציין ש"האיראנים עדיין לא מוכנים להכיר בכמה מהקווים האדומים של טראמפ".

עוד הוסיף סגן הנשיא ש"טראמפ רוצה למצוא פתרון, דיפלומטי או פתרון אחר", והדגיש פעם נוספת: "לאיראן לא יכול להיות נשק גרעיני, זה תמיד היה המיקוד המרכזי".

FOX NEWS

הפסגה בין ארצות הברית לאיראן התקיימה היום בז'נבה. בסיומו, המשלחות יצאו חזרה לארצותיהן לצורך קיום התייעצויות, וטרם נקבע מועד לסבב שיחות נוסף.

גורמים המעורים בפרטים אמרו לכתבנו הדיפלומטי עמיחי שטיין כי "הפערים בין טהרן לוושינגטון עדיין גדולים ומשמעותיים מאוד, יש עוד לא מעט עבודה כדי להגיע להסכם". עם זאת, חשוב לזכור כי רף הציפיות היה נמוך במילא, כך שכל דבר קטן - נחשב להתקדמות.

במקביל, שר החוץ האיראני עבאס עראקצ'י מסר שהצדדים הגיעו להבנות על עקרונות מרכזיים. עם זאת, הדגיש כי עדיין יש נושאים שהצדדים צריכים לעבוד עליהם, וכי הם יעבדו על מסגרת להסכם פוטנציאלי ויחליפו נוסחים. "זה לא אומר שנגיע להסכם בקרוב, אבל הדרך כבר החלה", הוסיף, "נפתח חלון הזדמנויות חדש, אנו מקווים שהמשא ומתן יוביל לפתרון בר-קיימא".