"מפציץ מסגד בעזה": בקשה בארה"ב לעצור את גיא הוכמן

קרן הינד ריג'אב הגישה היום (שלישי) בקשה להעמיד לדין בארצות הברית את הקומיקאי גיא הוכמן לאחר שנחקר בקנדה. הערב, הוכמן צפוי להופיע בניו יורק ובבקשה שהוגשה הארגון הפרו-פלסטיני צירף את תמונתו וסרטון מתקופת שירות המילואים שלו ברצועה - ונכתב כי הוא "מטמין חומרי נפץ במסגד בעזה".

כאמור, הוכמן עוכב לחקירה לאחר שתלונה פלילית הוגשה נגדו בידי הינד ריג'אב. לאחר שהקונסול הישראלי התערב, הוא שוחרר והמשיך להופעה.

במקביל, מחוץ לאולם הנוסעים המתינו מפגינים מתלהמים שאחזו בדגלי פלסטין וצעקו לעברו קריאות מתריסות, כולל "אתה לעולם לא תהיה פה, כולנו עם פלסטין". להם הוא השיב "עם ישראל חי". במהלך האירוע נרשם ניסיון תקיפה כלפיו. מנהל ההופעה שנחלץ להגנתו נפצע, והמשטרה עצרה את התוקף במקום.

האירוע התרחש לאחר סערת רשת שכללה התבטאויות של חברי פרלמנט קנדיים שקראו לא להכניס את הוכמן למדינה עקב המחאה הפרו פלסטינית.